Pramono dice que no hay bolsas de estacionamiento en la rotonda de HI en Nochevieja

Jacarta – El Gobierno Provincial de DKI Yakarta (Pemprov) no proporciona bolsas aparcamiento en la rotonda del Hotel Indonesia (HI) en estos momentos celebración Nochevieja para evitar acumulación de vehículos en ese lugar.

«No hay aparcamiento cerca hola rotonda para que no haya acumulación», dijo el gobernador de DKI Yakarta. Pramono Anung en el área occidental de Yakarta, según informó EntreMartes 30 de diciembre de 2025.

HI Roundabout se convertirá más adelante en uno de los ocho lugares para las celebraciones de Año Nuevo, además de Banteng Square, FX Sudirman Mall y Kota Tua.

En la rotonda HI también hay un escenario principal para el evento de bienvenida. Año Nuevo 2026, a la que asistieron el Gobernador y Vicegobernador de DKI Yakarta Pramono Anung y Rano Karno, así como el Secretario Regional de Yakarta Uus Kuswanto y su personal.



El ambiente de Nochevieja 2024 en Roundabout HI

Mientras tanto, otros puntos de celebración están en zonas de Yakarta y contarán con la presencia de los alcaldes de cada ciudad.

«El punto principal al que asistirán Forkopimda (Foro de Coordinación de Liderazgo Regional), el Gobernador, el Vicegobernador, el DPRD, el TNI, la Policía, etc. es en la rotonda de HI», dijo Pramono.

También aconsejó a los residentes que celebrarán el Año Nuevo en los lugares proporcionados por el Gobierno Provincial de DKI Yakarta que utilicen el transporte público.

«Debido a que nuestro transporte público ahora es muy bueno, recomendamos utilizar el transporte público. El transporte público en Yakarta funciona hasta las 02.00 WIB», dijo Pramono.