Pramono dice que los visitantes nocturnos en el zoológico de Ragunan están desbordados y se destacan los arreglos de estacionamiento

Jacarta – Gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung Dijo que el entusiasmo de la gente llegó por la gira nocturna «Noche en El Ragunán Zoo” en Ragunan Wildlife Park (TMR), en el sur de Yakarta, es muy alto.

Pramono incluso admitió que el entusiasmo de la gente que vino a Ragunan superó las expectativas.

«Así que he recibido informes de que el interés del público es extraordinario, más allá de las expectativas. Sólo el primer día hubo colas», dijo Pramono a los periodistas en Kebayoran Lama, en el sur de Yakarta, el lunes 13 de octubre de 2025.

Aun así, Pramono destacó las disposiciones sobre estacionamiento para los visitantes del recorrido nocturno de Ragunan. No quiere que el aumento de visitantes provoque atascos en Ragunan.

«Así que lo que realmente creo es que gestionar el estacionamiento a medio y largo plazo en Ragunan debe ser una máxima prioridad», dijo.

«Porque si no, no dejes que se produzcan atascos en Ragunan los domingos por la noche», continuó.

Por otro lado, Pramono también respondió a la propuesta de la comunidad de abrir el turismo nocturno de Ragunan aparte de los sábados por la noche. Hasta ahora, dijo Pramono, su partido sólo ha decidido que la gira nocturna de Ragunan sólo estará abierta los sábados por la noche.

«Porque ayer la gente se entusiasmó de todas partes, algunos incluso de fuera de la ciudad y no solo pidieron los sábados por la noche, pero yo decidí hacerlo solo los sábados por la noche por ahora», explicó.