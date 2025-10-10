Pramono dice que las tarifas del transporte público en Yakarta son las más baratas e insinúa que aumentarán.

Jacarta – Gobernador de DKI Yakarta Pramono Anung Wibowo mencionó la mayoría de ellos. arancel transporte público en Yakarta es el más barato en comparación con otras zonas.

«Los precios en Yakarta son casi todo el transporte, en comparación con las ciudades vecinas, somos mucho más baratos», dijo Pramono cuando se reunió en la zona central de Yakarta el viernes.

Gobernador de Yakarta, Pramono Anung

Sin embargo, aunque ha habido un recorte en los Fondos de Compartición de Ingresos (DBH) por parte del gobierno central, aún no ha decidido sus planes para aumentar las tarifas del transporte público.

Destacó que el Gobierno Provincial de DKI Yakarta (Pemprov) todavía está revisando el plan. Su partido también necesita reconsiderar los planes para ajustar las tarifas del transporte público en Yakarta.

«En cuanto al aumento (de los tipos), lo dije antes de que se redujera el DBH. De momento no hemos decidido nada», dijo Pramono.

Anteriormente, Pramono había dicho que su partido revisaría los subsidios al transporte público como un esfuerzo por aumentar la eficiencia presupuestaria después del recorte del DBH al gobierno central.

Sin embargo, destacó que el Gobierno Provincial de DKI no necesariamente aumentará las tarifas del transporte público en la capital.

«Lo que está claro es que, por supuesto, debe haber algo que pueda cubrir (el presupuesto de Yakarta). Por ejemplo, nuestros subsidios de transporte son muy grandes. Pero esto no necesariamente tiene que aumentar, sí, sólo doy un ejemplo», dijo Pramono en el Ayuntamiento de DKI Yakarta, el lunes 6 de octubre de 2025.

Dijo que esta consideración debe tenerse en cuenta teniendo en cuenta que los subsidios al transporte público en Yakarta son ahora de casi 15.000 IDR por persona. Por lo tanto, el Gobierno Provincial de DKI planea revisar el plan. (Hormiga)