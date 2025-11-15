Pramono da noticias sobre la estación JIS KRL, ¿cuándo funcionará?

Jacarta – Gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung Wibowo dijo que su partido se había comunicado con el Ministro de Transporte, Dudy Purwagandhi, y el Director General de Ferrocarriles, Allan Tandiono, sobre las operaciones. estación KRL Estadio Internacional de Yakarta (ÉL).

Espera que la línea de cercanías KRL pueda parar en un futuro próximo en la zona JIS. De esa forma, el acceso público a JIS será más fácil.

«Esperemos que en un futuro próximo el KRL realmente deje de depender de JIS. Y realmente pueda conectar las diferentes secciones existentes», dijo Pramono a los periodistas el sábado 15 de noviembre de 2025.

Pramono cree que la zona JIS podría ser un legado extraordinario si la línea de cercanías KRL pudiera detenerse allí.

Pramono también dijo que en un futuro próximo la cara de JIS cambiará debido al desarrollo de infraestructura interconectada.

Uno de ellos es el plan de construcción de un puente de 350 metros de largo que conectará JIS con la zona de Ancol.

Con este puente, los visitantes a conciertos, partidos de fútbol y otras actividades no tendrán dificultades para encontrar plaza de aparcamiento.

«Sucedió que en el momento de Dewa estaba viendo en vivo. Esperé casi dos horas antes de poder salir de JIS. Eso no está permitido», dijo Pramono. (Hormiga)