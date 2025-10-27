Pramono controlará a los beneficiarios de asistencia social en Yakarta involucrados en juegos de azar en línea

Jacarta – Gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung enfatizó que su partido disciplinaría a los residentes de Yakarta que recibieron asistencia social (asistencia social) que están involucrados juegos de azar en línea (judol).

Así lo transmitió Pramono en respuesta a las conclusiones de PPATK sobre miles de beneficiarios de asistencia social en DKI Yakarta que juegan juegos de azar en línea.

Pramono enfatizó que el Gobierno Provincial de DKI Yakarta se coordinará con las partes relacionadas para disciplinar a los residentes que reciben asistencia social y que participan en juegos de azar en línea.

«En cuanto al judol, de hecho hay datos de PPATK. Lo regularemos de inmediato», dijo Pramono a los periodistas en el oeste de Yakarta, el lunes 27 de octubre de 2025.

Anteriormente se informó que el vicegobernador (vicegobernador) de DKI Yakarta, Rano Karno, afirmó que hasta 602.000 residentes de DKI Yakarta estaban involucrados en juegos de azar en línea (judol).

Vicegobernador de Yakarta, Rano Karno Foto : ANTARA/Lía Wanadriani Santosa

Según datos del Centro de Análisis e Informes de Transacciones Financieras (PPATK), dijo que el valor de la transacción alcanzó los 3,12 billones de rupias.

«Cuando se trata de juegos de azar en línea, aquí están mis datos basados ​​​​en PPATK en Yakarta. Se revela que alrededor de 602.000 residentes de Yakarta están involucrados en juegos de azar en línea, ahora las transacciones alcanzaron los 3,12 billones», dijo Rano en un programa de entrevistas con la Oficina del Fiscal General (Kejagung) en Lapangan Banteng, Yakarta, el domingo 26 de octubre de 2025.

Rano explicó que el Gobierno Provincial de DKI Yakarta (Pemprov) había retirado la asistencia social (bansos) a los residentes involucrados en juegos de azar en línea. Este es uno de los firmes esfuerzos de su empresa para erradicar el juego en línea.

«5.000 de ellos son beneficiarios de asistencia social, nos vimos obligados a retirar esto. Gastamos un presupuesto para subsidios de asistencia social para KJP, KJMU, BPJS, pero eso no es todo», dijo.

Rano dijo que el resto de los fondos de asistencia social recibidos se suelen utilizar para judol. Esta brecha es en lo que está pensando el Gobierno Provincial de DKI Yakarta para que se pueda aprovechar la asistencia social, no como un judol.

«Por ejemplo, lo que sacamos fue de KJP 700.000 rupias, de KJMU 600.000 rupias, pero todavía hay alrededor de 15.000 de este dinero de asistencia social que se destinó al juego en línea, esta es nuestra preocupación. Esto es por nombre por dirección, les dimos tarjetas a sus hijos, pero las tarjetas estaban en manos de sus madres y padres. Así que todavía estamos trabajando en cómo hacer esto», dijo Rano.