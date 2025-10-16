Pramono construirá un hospital tipo A en el terreno del hospital Sumber Waras

Jacarta – Comisión de Erradicación Corrupción (kpk) menciona Gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung construirán un hospital tipo A en el terreno Hospital Sumber Waras que hasta ahora ha sido descuidada.

Así lo reveló el Director de Coordinación y Supervisión de la Región II de KPK, Bahtiar Ujang, después de recibir una audiencia del Gobernador Pramono en el Edificio KPK, en el sur de Yakarta, el jueves 16 de octubre de 2025.

«Entonces, con estas condiciones, el gobernador dijo que para recuperar estos activos, se utilizarían como hospitales tipo A», dijo Bahtiar a los periodistas.

Bahtiar dijo que su partido daría seguimiento a la propuesta de Pramono. Además, el caso de presunta corrupción en la compra de terrenos pertenecientes al Hospital Sumber Waras está detenido desde 2023.

Por otro lado, dijo que el caso fue sobreseído porque las pruebas no eran suficientes.

«Sin embargo, después de analizar varios tipos de pruebas y otras pruebas, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción decidió que las pruebas existentes no eran suficientes para llevar a cabo las medidas de investigación, por lo que en el área de investigación el Comité para la Erradicación de la Corrupción en 2023 dejó de investigar este caso», dijo.

Además, Bahtiar dijo que brindará asistencia al Gobierno Provincial de DKI Yakarta en la utilización de esta tierra.

«Nosotros de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción, especialmente el adjunto de coordinación y supervisión, seguiremos brindando asistencia en esta serie de actividades para que pueda ser útil para la comunidad que no se ve obstaculizada por otros problemas legales», concluyó Bahtiar.

Anteriormente se informó que el gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung, celebró una audiencia con los dirigentes del KPK. En la audiencia se discutieron dos cosas, la primera estuvo relacionada con el plan de desmantelamiento del poste del monorraíl.

Además, Pramono consultó sobre la cuestión de la tierra en el Hospital Sumber Waras, que estaba abandonado desde 2014.

«En ese momento, basándose en las conclusiones de BPK, por supuesto que el gobierno de Yakarta cumplió con las conclusiones de BPK que serán seguidas», dijo.

«Pero hay una cosa que en el campo, porque ahora NJOP ha subido alto, es imposible vender o liberar tierras de origen sano, porque casi se ha duplicado desde que ocurrió el incidente en 2014. Por eso decidimos y consultamos con la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) para que la tierra pueda usarse para un hospital», concluyó.