Pramono confirma que el terreno del hospital Sumber Waras no tiene problemas, la investigación fue detenida por KPK

Jacarta – Gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung confirmar tierra Hospital Sumber Waras En el oeste de Yakarta ya no es un problema. Su partido está dispuesto a continuar el proyecto de construcción de un hospital tipo A en ese terreno.

Pramono lo transmitió después de inspeccionar la ubicación del terreno junto al Hospital Sumber Waras, el lunes 27 de octubre de 2025.

«Hoy visité un terreno que pertenece al Gobierno Provincial de DKI Yakarta, a saber, el hospital, junto al Hospital Sumber Waras», dijo Pramono a los periodistas.

Pramono explicó que el proceso de investigación sobre la compra de tierras había sido llevado a cabo por la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (kpk) ha sido completado.

«En diciembre de 2014, este terreno fue comprado por el gobierno de DKI Yakarta y en ese momento finalmente se descubrió que el NJOP se consideraba demasiado alto, por lo que había una diferencia de casi 191 mil millones de IDR», dijo Pramono.

«En 2014, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) llevó a cabo una investigación. Sabemos que el estado de la investigación se detuvo en 2023», continuó.

Pramono dijo que cuatro de los cinco hallazgos de la Agencia de Auditoría Financiera (BPK) relacionados con este terreno se han resuelto. Incluyendo lo relativo al Impuesto sobre el Terreno y la Edificación (PBB).



Terreno del hospital Sumber Waras, oeste de Yakarta

«Por eso, yo, como gobernador de Yakarta, informé al gobierno central y gracias a Dios recibimos todo el apoyo del gobierno central. Así que, con ese apoyo, estamos aún más entusiasmados con la solución de este problema y pronto construiremos un hospital tipo A en un área de 3,6 hectáreas», dijo Pramono.

Anteriormente se informó que la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) dijo que el Gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung, construiría un hospital tipo A en el terreno del Hospital Sumber Waras que había sido abandonado.

Así lo reveló el Director de Coordinación y Supervisión de la Región II de KPK, Bahtiar Ujang, después de recibir una audiencia del Gobernador Pramono en el Edificio KPK, en el sur de Yakarta, el jueves 16 de octubre de 2025.

«Entonces, con estas condiciones, el gobernador dijo que para recuperar estos activos, se utilizarían como hospitales tipo A», dijo Bahtiar a los periodistas.

Bahtiar dijo que su partido daría seguimiento a la propuesta de Pramono. Además, el caso de presunta corrupción en la compra de terrenos pertenecientes al Hospital Sumber Waras está detenido desde 2023.