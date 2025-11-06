Pramono concede a Adhi Karya un mes para desmantelar los postes del monorraíl

Jacarta – Gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung Wibowo habló sobre el futuro del polo monorel que se detuvo en Jalan HR Rasuna Said, desde el sur de Yakarta hasta Jalan Asia Afrika.

Pramono Anung destacó que su partido celebró una reunión para discutir la cuestión de la limpieza de los postes del monorraíl estancados.

Luego, la próxima semana el partido enviará una carta al PT. Adhi Karya (Persero), responsable del proyecto del monorraíl.

«Entonces, con respecto al monorraíl, tuvimos una reunión ayer. A principios de la próxima semana escribiré una carta a Adhi Karya para pedirle a Adhi Karya que cumpla con la carta enviada por Kajati Yakarta», dijo Pramono al equipo de medios, el jueves 6 de noviembre de 2025.



Varios vehículos pasan junto a los pilares del proyecto del monorraíl.

Luego Pramono enfatizó que daría un mes para que el responsable pudiera limpiar el poste.

«Luego les pediremos que lo desmantelen y les daremos un mes», explicó Pramono.

Mientras tanto, Pramono enfatizó que si el trabajo no se realiza en un mes, el Gobierno Provincial de DKI Yakarta desmantelará los postes del monorraíl estancados.

«Si no lo desmantelan en 1 mes, entonces DKI lo desmantelará. Y cuando DKI lo desmantelará, hemos fijado el tiempo en enero», explicó Pramono.

Una vez finalizadas las obras, Pramono explicó que en ese lugar se ampliará la vía para peatones.

«Así que en enero DKI lo demolerá, al mismo tiempo ampliaremos la carretera, construiremos a los peatones y ya tenemos los fondos para que el próximo año, con suerte, Rasuna Said sea mejor», dijo Pramono.

«Y si esto se puede hacer, basándose en los resultados de estudios, análisis, encuestas y también cálculos del Servicio de Transporte, entonces los atascos en Rasuna Said disminuirán entre un 14 y un 18 por ciento», continuó.

