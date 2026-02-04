Pramono cepillará pancartas de partidos políticos después de la fecha límite: no veo el partido ABCD

Jacarta – Gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung destacó que no dudaría en poner orden bandera y vallas publicitarias partidos politicos (partidos políticos) sin discriminación.

Dijo que todos los carteles y vallas publicitarias de los partidos políticos que no tengan permiso hasta después de la fecha límite para presentar el permiso serán retirados de inmediato.

Esto sigue instrucciones del Presidente de la República de Indonesia. Prabowo Subianto que quieren que las condiciones visuales en diversas áreas sean más bellas sin el caos de vallas publicitarias, pancartas y cables dañados.

«Esto se aplica a todos los partidos. No se refiere al partido ABCD, básicamente aquellos cuyos permisos han expirado serán degradados inmediatamente», dijo Pramono a los periodistas el miércoles 4 de febrero de 2026.

Pramono explicó que su partido ya tenía regulaciones sobre la instalación de pancartas o vallas publicitarias de partidos políticos en las carreteras.

También instruyó a las filas del PP de Satpol y al alcalde a resocializar estas normas.

«Así que para las pancartas de los partidos políticos hemos establecido regulaciones. He pedido al PP de Satpol y también al alcalde que hagan un anuncio para los partidos políticos sobre el período de tiempo permitido», dijo.

Anteriormente se informó que el Presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, destacó el caos de vallas publicitarias, pancartas publicitarias y cables eléctricos en varias zonas porque consideraba que dañaban la estética de la ciudad y perturbaban el confort público.

El Presidente transmitió esto al dar instrucciones en la Reunión de Coordinación Nacional (Rakornas) de los Gobiernos Central y Regional de 2026 en el Centro Internacional de Convenciones de Sentul (SICC), Bogor Regency, Java Occidental, el lunes.



El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto. Foto : Cahyo – Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

«En el contexto de una Indonesia bella, francamente, pido al gobierno regional que regule los anuncios, pancartas y vallas publicitarias. Hay demasiados», afirmó el presidente.

Consideró que la condición visual de las ciudades en varias regiones se había vuelto uniforme y perdido su belleza porque estaban llenas de grandes pancartas y vallas publicitarias.

«Si voy a Balikpapan o a Banjarmasin, casi no hay diferencia. Pancartas, pancartas, pancartas», dijo.

El presidente también dio un ejemplo de condiciones similares en el área de Hambalang, Bogor Regency, que, según dijo, todavía estaba llena de vallas publicitarias y pancartas a lo largo de las carreteras.

«Cuando vaya a Hambalang, habrá pancartas, pancartas, pancartas», dijo el presidente.

Según el Presidente, la planificación del espacio público está directamente relacionada con el sector turístico, porque los turistas vienen a disfrutar de la belleza de la zona y del carácter local, no del predominio de la publicidad comercial.