Pramono celebrará una reunión esta tarde para discutir fondos de transferencia a Yakarta

Yakarta, Viva – Gobernador de DKI Jakarta, Pramono anung dijo que su partido celebraría una reunión especial con las filas para discutir poda fondos de transferencia Del gobierno central a Yakarta.

«Por cierto, más tarde a las 16.00 WIB una reunión especial con respecto a esto. Quiero obtener un informe por adelantado del jefe de Bapenda y también, por supuesto, del Secretario Regional de cómo enfrentamos esto», dijo Pramono a periodistas en el área del norte de Yakarta, viernes 3 de octubre de 2025.

Pramono afirmó haber escuchado sobre el plan para reducir este fondo de transferencia regional de la Agencia de Presupuesto DPR RI (Banggar) para retener los fondos de participación en las ganancias (DBH) en el contexto de la eficiencia.

«Y para eso, estamos recalculando. En esencia, Yakarta en cualquier condición, DBH está cortado, por supuesto que debemos estar listos», explicó.

Anteriormente, el presidente del DKI Jakarta DPRD Khoirudin reveló el valor DKI APBD 2026 tiene el potencial de disminuir debido al plan de reducir los fondos de transferencia a DKI Yakarta por parte del gobierno central.

De hecho, el DPRD y el Gobierno Provincial (PEMPROV) de DKI han acordado el presupuesto general y la política de prioridad del techo de presupuesto provisional (KUA-PPAS) del Presupuesto de Ingresos y Gastos Regionales de 2026 (APBD).

De la política, se proyecta que reciba la transferencia del centro, como fondos de participación en las ganancias (DBH), fondos de asignación general (DAU) y fondos de asignación especiales (DAK) que alcanzan RP26 billones.

«DBH cambiaremos alrededor de Rp. 15 billones, lo que sigue siendo Rp. 11 billones. Por supuesto, esto cambiará la postura de números que son cambios muy significativos, mientras que tenemos el mou kua-ppas, que ya (compilando) rka (plan de trabajo presupuestario)», dijo Khoirudin.

El DPRD y el gobierno provincial de DKI Jakarta han planeado el DKI Jakarta APBD en 2026 de Rp95.35 billones. Esta cifra ha aumentado un 3,8 por ciento en comparación con el valor APBD en el año fiscal 2025, que es solo RP91.86 billones.

Con la poda, los fondos de transferencia del gobierno central a Yakarta son solo RP. 11 billones, y el valor APBD de 2026 DKI tiene el potencial de caer.

«Porque tenemos un MOU con una cifra de Rp95.3 billones. Si miramos DBH hoy, (APBD 2026) Estamos alrededor de Rp. 78 billones o Rp. 79 billones.