Pramono cambiará el nombre de 10 RSUD al Royal Batavia Hospital

Yakarta, Viva – Gobernador de DKI Yakarta Pramono anung cambiará el nombre (cambio de vida) a las 10 Hospital Regional general (HOSPITAL) Conviértete en el Hospital Royal Batavia.

«Debido a que el uso del nombre RSUD hace que el hospital no se desarrolle y tiende a ser subestimado», dijo Pramono en Yakarta el martes.

Según Pramono, de hecho en Yakarta hay 10 hospitales que se pueden comparar con los hospitales internacionales, pero debido a que usan el nombre del hospital regional para que se vuelva menos ágil y menos desarrollado para mejor.

Aunque no especifica a los 10 hospitales en cuestión, Pramono dijo que el gobierno provincial de DKI Yakarta reemplazaría gradualmente el nombre del Royal Batavia Hospital.

Gobernador de Dki Yakarta, Pramono Anung Wibowo Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

Pramono dio un ejemplo, uno de los mejores hospitales de Yakarta que puede ser paralelo al Hospital Internacional Estándar es el Hospital Regional Tarakan.

Según él, el hospital tiene buenas instalaciones y es paralelo a un hospital internacional.

Por lo tanto, quiere que Tarakan Regional Hospital sea uno de los hospitales que cambiaron su nombre.

Además, Pramono explicó la selección del nombre «Royal Batavia» también pasó la etapa de selección de las muchas opciones de nombres para perseguir a tres opciones.

Dijo que el nombre se decidió en una reunión a la que también asistió el vicegobernador de Yakarta Rano Karno, jefe del servicio de salud Ani Ruspitawati y otros rangos del gobierno provincial de DKI Yakarta.

«De varias opciones de nombres en ese momento había 10 al principio, luego se convirtieron en cinco y se convirtieron en tres. Cuando tres se convirtieron en una, decidí», dijo Pramono.

El hospital que recibirá el nombre es el Royal Batavia Cakung Hospital.

Pramono dijo que el hospital internacional estándar se construiría en 2026 y se completará en 2027. Se planea que el hospital comenzará a operar en 2028.

El hospital se construirá en un área de aproximadamente 1.9 hectáreas. Más tarde, el Royal Batavia Cakung Hospital tendrá 13 pisos con 282 habitaciones. (Hormiga)