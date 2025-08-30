Pramono Asegúrese de que el día libre de auto en Yakarta continúe mañana

JacartaVIVA – Gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung Wibowo aseguró actividades de día libre de automóviles (CFD) en Jalan Sudirman-Thamrin todavía se celebra el domingo 31 de agosto de 2025. Esto se hizo como una forma de mensaje para los residentes de que la ciudad de Yakarta está a salvo.

«Para el día libre de automóviles mañana, si no hay nada extraordinario, todavía lo sostendremos. ¿Por qué sostenerlo? Esto es para mostrar que Yakarta está a salvo y cuidemos de Yakarta», dijo Pramono a los periodistas en el Ayuntamiento, el sábado 30 de agosto de 2025.

Penny Farthing Bicycle Community Siga el lanzamiento de IVCA Rally 2026 en CFD Solo Foto : Viva.co.id/fajar Sodiq (solo)

Por otro lado, Pramono recordó a todos los residentes que no tomen actos anarquistas a pesar de llevar a cabo manifestaciones. Porque, dijo, las acciones anarquistas podrían ser perjudiciales público Hasta el desarrollo de Indonesia.

«No solo en Yakarta, sino en toda Indonesia, entonces pedimos ser comunicados a la comunidad para que la comunidad también sepa que cualquier acto de violencia anarquista que ocurra en el campo ciertamente tendrá un impacto en el desarrollo de esta nación», dijo.

Pramono dijo que las principales condiciones de la carretera en la ciudad capital ahora habían sido reabiertas después de haber cerrado previamente debido a la acción masiva. Dio un ejemplo del área frente al parlamento indonesio que se había cerrado ahora se puede pasar nuevamente.

«Esta mañana frente al DPR cuando estuve allí, todavía era por la mañana.

El político senior de PDIP también invitó a todos a crear seguridad. Hizo hincapié en la seguridad de Yakarta, incluidas las actividades de CFD mañana, es una responsabilidad compartida.

Desfile de auto -inspiración en CFD Yakarta.

«¿Por qué (CFD se mantiene)? ¿Qué garantías somos todos nosotros? No hay nadie que pueda garantizar eso. Pero por qué entonces todavía estoy libre de auto», dijo.

«Porque esto quiere mostrar al público, al mundo, que Yakarta está a salvo. La realidad es que, ahora lo abro todo», agregó.