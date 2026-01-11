Pramono Asegura Que Yakarta No Tiene Casos De Súper Gripe, Se Insta A Los Residentes A Permanecer Alertas

Jacarta – El gobernador de Yakarta, Pramono Anung, confirmó que hasta la fecha no se han encontrado casos de la enfermedad conocida como súper gripe en el área de Yakarta. El Gobierno Provincial de Yakarta continúa vigilando la evolución de la situación mientras prepara medidas anticipadas para prevenir la propagación de la enfermedad.

«Así que hasta la fecha no ha habido casos de súper gripe en Yakarta», dijo Pramono cuando se reunió en Karet Bivak TPU, en el centro de Yakarta, el domingo (1/11/2026).

Aunque no se han encontrado casos, Pramono hizo un llamamiento a la ciudadanía a permanecer alerta implementando medidas preventivas. Una de las medidas preventivas recomendadas es la vacunación antigripal, aunque hasta ahora no se ha convertido en un programa del gobierno central.



El gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung, en el ayuntamiento de DKI Yakarta

«Le he dicho repetidamente a la jefa del Servicio de Salud, señora Ani, que lleve a cabo medidas preventivas y preparativos. Para las personas que quieren vacunarse, la vacuna todavía se paga porque todavía no es un programa del gobierno central», dijo.

Pramono espera que Yakarta pueda estar libre de la amenaza de la súper gripe. «Así que una vez más, para la súper gripe hasta el día de hoy, Yakarta no se ha encontrado y espero que no se encuentre», dijo.

Mientras tanto, el jefe del Servicio de Salud de DKI Yakarta, Ani Ruspitawati, explicó que hasta ahora no existe una vacuna especial disponible para la súper gripe. Sin embargo, la vacuna contra la gripe que se utiliza desde hace mucho tiempo se puede utilizar como medida de precaución.

«En realidad no existe una vacuna especial contra la súper gripe, pero sí tenemos una vacuna contra la influenza. Esta vacuna contra la influenza existe desde hace mucho tiempo y se puede administrar», explicó Ani.

Sin embargo, Ani dijo que la vacuna contra la influenza aún no está incluida en el programa gubernamental, por lo que la gente todavía tiene que pagar por su cuenta.

«Pero todavía no ha tenido un programa de vacunación. Eso significa que todavía está pagado. Pero la gente puede recibir la vacuna contra la gripe en los centros de salud, incluido nuestro hospital regional», dijo Ani.

Anteriormente, el Ministro de Salud, Budi Gunadi Sadikin, enfatizó que la súper gripe no es un virus nuevo. Esta enfermedad es la influenza A H3N2 que se conoce y circula desde hace décadas.

«La súper gripe es en realidad el término influenza A. Ha existido durante décadas, el nombre del virus es H3N2, ha existido durante décadas, pero esta es una nueva variante», dijo Budi en RSUP Dr. Sardjito, Yogyakarta, el jueves (1/8/2026).