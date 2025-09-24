Pramono asegura que el APBD no se resuelva en el banco: continuamos controlando

Yakarta, Viva – Gobernador de DKI Yakarta Pramono Anung Wibowo confirmó los fondos Presupuesto Los ingresos y gastos regionales de DKI Yakarta (APBD) no se conforman con bancario.

«Entonces, en principio porque de hecho DKI APBD Controlamos continuamente, no tenemos ningún problema porque de hecho en DKI es muy dinámico y que nadie se ha establecido en absoluto «, dijo Pramono en el Ayuntamiento de Yakarta el miércoles.



Gobernador de Dki Jakarta, Pramono Anung

En la misma ocasión, el jefe de la agencia de ingresos regional de DKI Jakarta (Bapenda) Lusiana Herawati explicó los fondos almacenados en cuenta El Tesoro Regional no es el presupuesto restante, pero los fondos aún están esperando el horario de desembolso.

«Por lo tanto, se almacena en el Banco DKI, en la cuenta del Tesoro Regional. Por lo tanto, no se puede transmitir, como establecer. Porque más tarde la próxima semana habrá gastos, lo emitiremos más tarde. Entonces, todavía está en un corredor razonable», dijo Lusiana.

Según él, la aceleración de la adquisición de bienes y servicios se ha llevado a cabo durante 2025. Otras actividades ahora solo esperan una carta de responsabilidad (SPJ). Después de establecer el cambio APBD, todo el presupuesto se desembolsa inmediatamente.

«Por supuesto, con esto pronto el cambio APBD también será golpeado. Más tarde, cuando haya sido golpeado, entonces desembolsaremos todo», dijo Lusiana.

Anteriormente, el Ministerio de Finanzas (Kemenkeu) registró fondos del gobierno local (PEMDA) que se estableció en los bancos para haber penetrado el récord más alto desde los últimos cinco años. Esta condición muestra que el gobierno local es lento para gastar su presupuesto.

El viceministro de Finanzas, Suahasil Nazara, dijo que hasta finales de agosto de 2025, los fondos del gobierno local que se establecieron en los bancos alcanzaron Rp233.11 billones.



Gobernador de Yakarta Pramono Anung Foto : Entre/lia wanadriani santosa

Basado en la exposición del Ministerio de Finanzas, el gobierno regional en Java son los fondos más depositados en el banco.

Hasta 119 gobiernos locales ponen fondos en el banco con un total de Rp84.77 billones o 36.37 por ciento de los fondos del gobierno regional total en los bancos. (Hormiga)