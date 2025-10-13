Pramono apunta a que la construcción del puente Donut Ring en Dukuh Atas se completará en 2026

Jacarta – Gobernador de DKI Yakarta Pramono Anung Wibowo apunta al desarrollo Puente El paso circular de peatones (JPO) se conoce como el puente Donut Ring en la zona. Dukuh Atas puede resolverse para 2026.

Pramono dijo que este proyecto es parte de la disposición de un área de tránsito integrado (TOD) que conecta los modos de transporte público en los centros de actividad ciudadana de la capital.

«Hoy tendremos una reunión especial sobre este asunto porque pido que se pueda iniciar de inmediato para que esté terminado en 2026», dijo Pramono en Kebayoran Lama, al sur de Yakarta, el lunes.

Gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung en el Ayuntamiento de DKI Yakarta

Pramono apunta a que el puente conectará las áreas MRT, LRT, TransJakarta y KRL en Dukuh Atas para que la movilidad de los peatones sea más segura y cómoda.

Hasta ahora, dijo Pramono, la conectividad intermodal en Dukuh Atas ha sido buena pero no óptima para los peatones.

«Y definitivamente tiene enormes beneficios, ya que la gente no necesita quedar atrapada en la lluvia o salir primero y luego entrar, sino que usa el anillo para poder ir a cualquier parte», dijo.

Anteriormente, PT MRT Jakarta (Perseroda) planeó construir el puente Donut Ring en Dukuh Atas, en el centro de Yakarta.

Tuhiyat, director presidente de PT MRT Jakarta, dijo que este puente se construirá en Jalan Jenderal Sudirman y está diseñado como el nodo de conectividad intermodal más grande de la ciudad capital.

Tuhiyat dijo que el puente integraría cuatro modos de transporte, incluido el MRT de Yakarta, el LRT de Jabodebek, la línea de cercanías KCI y el tren del aeropuerto.

Explicó que este puente tendrá alrededor de 12 metros de ancho, de los cuales siete metros estarán destinados a paso peatonal y cinco metros a zonas comerciales.

Tuhiyat dijo que se estima que este puente atenderá hasta 70.000 movimientos de pasajeros por día. (Hormiga)