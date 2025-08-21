Pramono aprecia al banco Yakarta, construyendo con éxito la base de las MIPYME a través de la digitalización

Yakarta, Viva -Engener la aplicación de transacciones no monetarias en un número mercado tradicional en Yakarta, Banco Yakarta Gana el premio Banking Partner Premio y Financial Literacy Bank en la competencia Digitalización Los mercados que también fueron seguidos por BCA, Bank Mandiri, BRI y BNI.

La competencia de digitalización del mercado se lleva a cabo en colaboración entre el gobierno provincial de DKI Jakarta, la Compañía Pública Regional de Pasar Jaya (Perumda), la Autoridad de Servicios Financieros (OJK) y el Banco Indonesia (BI) que tiene como objetivo alentar a los mercados tradicionales a cambiar a sistemas de pago digitales para crear transacciones más rápidas, más seguras y transparentes.

Para obtener información, de los 153 mercados administrados por Pasar Jaya Perumda, hasta 20 mercados tradicionales se utilizan como ubicaciones piloto. Estos mercados se eligen al azar considerando la clasificación (clases A, B y C) y el número de sitios comerciales activos. Compiten en varias categorías, a saber, el programa de alfabetización más activo, la mejor digitalización financiera y el acceso financiero más desordenado.

Bank Yakarta obtuvo tres categorías de premios a la vez, incluidos los mejores socios bancarios en la categoría B (Koja Market) y Pasar A (Mayestik Market), así como el segundo mejor socio del Banco Financiero.

El premio fue entregado directamente por el gobernador de Yakarta, Pramono Anung, al presidente del Banco de Yakarta, Agus H Widodo, quien fue presenciado por el jefe adjunto del banco Indonesia Bank Indonesia, Yosamartha; El jefe de la Autoridad de Servicios Financieros JabodeBek, Edwin Nurhadi, en la sala principal de Tanah Abang Pasar Blok B, Central Yakarta, jueves 21 de agosto de 2025.

El gobernador de Yakarta, Pramono Anung, dijo que la digitalización del mercado era inevitable. Uno de los aumentos significativos en la digitalización del mercado son los pagos no monetarios que utilizan QRI.

«Debido a que creo que es simple así, la digitalización no se puede evitar. Sin embargo, si el proceso de alfabetización no se disputa, la banca no se enfrenta, el mercado no se observa, definitivamente habrá un salto, un aumento.

Además, Pramono dijo que la provincia de Yakarta contribuyó con el PIB nacional del 16,61 por ciento con un crecimiento del 5,18 por ciento. Esto es más alto que el promedio nacional de 5.12 por ciento.

«Artinya Jakarta Tumbuh Lebih Baik. Salah Satu faktor Pendorongnya Adalah Digitalisasi. Dengan Digitalisasi, Copet Berkurang, Premanisme Menyusut, Dan Pasar Tanah Abang Sebbagai Sentra Pasar Asean Bisa KeMbali Hidup. Ojk, Serta Pasar Jaya Yang Sudah Berkolaborasi.

En la misma ocasión, el director del Banco de Yakarta, Agus H Widodo, expresó su gratitud por el premio otorgado al Bank Yakarta. También dijo que Bank Yakarta hizo esta competencia de digitalización del mercado como un lugar para fomentar la educación financiera y la inclusión.

«Vemos la digitalización de los mercados tradicionales como parte de la transformación del ecosistema financiero de Yakarta. Este esfuerzo no solo presenta la facilidad de transacciones a través de QRI y EDC, sino que también abre un acceso más amplio para los perpetradores. Umkm para ingresar al sistema financiero formal. Bank Yakarta se compromete a hacer la digitalización como la base de un empoderamiento comunitario continuo «, dijo Agus.

Persija apoyó al banco Yakarta

El jefe del mercado de Mayestik, Dewi Ratna Furi, también estaba agradecido de que el mercado de Mayestik recibiera la categoría «Mejor Tipo de mercado digital A» en la competencia de digitalización del mercado y dio la bienvenida a varios esfuerzos de educación financiera realizados por la industria bancaria, especialmente el Banco de Yakarta que fue nombrado socio principal del mercado de Mayestik en la digitalización.

«La colaboración entre el mercado de Mayestik y el Banco de Yakarta en la competencia de digitalización del mercado es un paso muy positivo y estratégico. Esto no es solo una tendencia, sino una necesidad de garantizar que los mercados tradicionales sigan siendo relevantes y competitivos en medio de la economía digital», dijo Dewi.

Mientras tanto, la secretaria corporativa del Bank Jakarta, Arie Rinaldi, dijo que Bank Yakarta continuará aumentando la colaboración con Pasar Jaya y fomentar la digitalización del mercado en el futuro.

Incluso llamó a este evento un impulso por delante para el Bank Yakarta para alentar la digitalización de los mercados en todo Yakarta.

«Creemos que la digitalización del mercado tendrá un impacto positivo en el empoderamiento de las MIPYME y alentará el crecimiento económico regional», terminó.