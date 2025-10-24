Pramono apoya a Purbaya para deshacerse de la mafia de las importaciones de segunda mano

Jacarta – Gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung Wibowo apoya plenamente las medidas del gobierno central para erradicar la práctica. importar ropa usada o ahorrando. Hizo hincapié en que la prohibición está en consonancia con los esfuerzos del Gobierno Provincial de DKI para organizar los mercados para que los comerciantes locales no queden en desventaja.

«En cuanto a la prohibición del ahorro por parte del Ministerio de Finanzas, brindamos apoyo y apoyo, incluso en los mercados de Yakarta», dijo Pramono en el área de Kalibata, en el sur de Yakarta, citado el sábado 25 de octubre de 2025.

«De hecho, no quiero que estos comerciantes se conviertan sólo en revendedores de ganancias de segunda mano», continuó.

Pramono cree que la práctica del ahorro en realidad ejerce presión sobre los actores empresariales locales, especialmente los mayoristas en las áreas de Tanah Abang y Pasar Senen. El Gobierno Provincial de DKI, continuó, acompañará al Gobierno Central en el control de los bienes importados usados.

Además, su partido también impartirá formación a los comerciantes para que puedan cambiar a nuevos productos artificiales. MIPYMES. Por otro lado, el gobierno provincial de Yakarta también brindará asistencia al gobierno central para limpiar el ahorro.

«Así que lo que está prohibido es que el gobierno de Yakarta proporcione asistencia al gobierno central para limpiar el ahorro. Porque el ahorro es lo que es perjudicial, por lo que Yakarta está de acuerdo con eso», añadió.

Anteriormente, el Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, confirmó que la erradicación por parte del gobierno de la mafia de importación de ropa usada no provocaría el cierre del negocio de segunda mano de Pasar Senen.

Porque según él, de ser anteriormente un centro de ahorro y compra y venta de ropa usada importada, más tarde los comerciantes o mipymes en Senen Market venderán ropa o productos textiles de producción nacional.

«No (está cerrado), estará lleno de productos nacionales. Así que realmente queremos reactivar a los productores textiles nacionales», dijo Purbaya en el Ministerio de Finanzas, Yakarta, el miércoles 22 de octubre de 2025.

Destacó que aunque el gobierno tomará medidas drásticas contra la importación de ropa usada, la existencia de las MIPYMES sigue siendo uno de los focos de atención del gobierno. Sin embargo, las MIPYMES en cuestión son, por supuesto, MIPYMES legales que venden productos legales.

El objetivo es que el gobierno reviva las MIPYMES legales, lo que también creará empleos e impulsará la producción en la industria textil nacional para que pueda reactivar y contribuir a la economía nacional.