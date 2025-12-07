Pramono Anung está listo para colaborar con el Ministerio de Juventud y Deportes y promete que Yakarta se convertirá en el epicentro de la industria deportiva nacional

Jacarta – Gobernador de DKI Jacarta Pramono Anung destacó su compromiso de abrir un espacio más amplio de colaboración con el Ministerio de Juventud y Deportes (Ministerio de Juventud y Deportes) con el fin de acelerar el desarrollo de la industria del deporte en el país. Lo transmitió cuando fue el orador principal en la Cumbre Deportiva de Indonesia (ISS) 2025 que se celebró el sábado 6 de diciembre de 2025 por la tarde.

Frente al Ministro de Juventud y Deportes Erick Thohir y el Viceministro de Juventud y Deportes Taufik Basari, Pramono expresaron su agradecimiento por la implementación de ISS 2025. Enfatizó que Yakarta está lista para participar activamente en diversas políticas estratégicas del Ministerio de Juventud y Deportes.

«Aprecio ISS 2025, Yakarta está dispuesta a colaborar con el Ministerio de Juventud y Deportes para apoyar el progreso de la industria del deporte en Indonesia», dijo Erick Thohir en un comunicado citado por el Ministerio de Juventud y Deportes.

Pramono explicó que el Gobierno Provincial de DKI está actualmente acelerando la renovación de una serie de instalaciones para fortalecer el turismo deportivo y la industria del deporte. Dio ejemplos de varias instalaciones que ya están en proceso de revitalización, como el pabellón deportivo Bulungan, el campo de fútbol Blok S y el área Sunter que se encaminará a convertirse en un espacio deportivo público más moderno.

Según él, Yakarta tiene un gran potencial como sede de varios eventos deportivos a gran escala. Se dice que la presencia de eventos internacionales es un motor para atraer turistas y fortalecer el ecosistema de la industria deportiva de la capital.

Pramono también se refirió a dos eventos importantes que ahora son una agenda habitual en Yakarta, a saber, el Maratón Internacional de Yakarta y el Festival de Carreras de Yakarta. Reveló que el número de participantes en ambos eventos continúa aumentando significativamente cada año. De hecho, apunta a que los dos eventos podrán acoger hasta 40.000 participantes el próximo año, siempre que también se incrementen los premios del concurso.

«Así nos verá el mundo», afirmó Pramono.

El Gobernador de DKI añadió que su partido está abierto a colaborar más estrechamente con el Ministerio de Juventud y Deportes, no sólo en materia de eventos, sino también en el uso de las instalaciones de la ciudad. Consideró que la sinergia entre el centro y las regiones tendrá un gran impacto en el desarrollo de una nueva cara de Yakarta como ciudad deportiva.

Pramono también invitó a varias instalaciones públicas de Yakarta a utilizarse para diversos deportes como skate, patinaje sobre ruedas y otras actividades al aire libre.