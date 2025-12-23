¡Pramono anunciará la UMP de DKI Yakarta mañana!

Jacarta – Gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung dijo que su partido lo anunciaría salario minimo provincial (UMP) DKI Yakarta el miércoles 24 de diciembre de 2025 mañana.

«Básicamente se anunciará mañana», dijo Pramono a los periodistas en el Ayuntamiento de DKI Yakarta, el martes 23 de diciembre de 2025.

Pramono explicó que su partido había decidido el importe de la UMP que se anunciará mañana. Sin embargo, se mostró reacio a proporcionar filtraciones sobre el tamaño de la UMP.

«Estamos preparando el Decreto del Gobernador (Kepgub). En realidad ya hay una decisión, pero la anunciaremos mañana según el plazo establecido. Pero lo que está claro es que ya se ha decidido», dijo.

Pramono sólo explicó que, como Gobernador de DKI Yakarta, cumple con el Reglamento Gubernamental (PP) Número 49 sobre el monto de la UMP.

«Lo que está claro es que como Gobernador de DKI Yakarta definitivamente cumpliré con el PP que regula esto, es decir, el PP Número 49. Así que esto es lo que usaremos como referencia y lo anunciaremos mañana», dijo Pramono.

Anteriormente se informó que el ministro del Interior, Tito Karnavian, pidió a los gobernadores de Indonesia que fijaran el salario mínimo para 2026 a más tardar el 24 de diciembre de 2025.

Tito pidió al gobierno regional dar seguimiento inmediato al proceso de manera seria y coordinada porque solo faltaban alrededor de siete días.

«La determinación de todos los salarios mínimos para 2026, especialmente el gobernador como punto central, es a más tardar el 24 de diciembre», dijo Tito en Yakarta el miércoles.

esto fue transmitido Ministro del Interior durante la socialización de la política de determinación del salario mínimo de 2026 que se llevó a cabo en línea desde la sala de reuniones principal de la oficina central del Ministerio del Interior (Kemendagri), Yakarta.

Tito enfatizó que el gobernador juega un papel central en la determinación del salario mínimo de 2026, tanto el Salario Mínimo Provincial (UMP), el Salario Mínimo Sectorial Provincial (UMSP), el Salario Mínimo Regencia/Ciudad (UMK) como el Salario Mínimo Sectorial Regencia/Ciudad (UMSK).

Además de estar obligado a determinar la UMP y la UMSP para 2026, el gobernador también puede determinar la UMK y la UMSK.

«El gobernador puede establecer salarios mínimos para distritos/ciudades y salarios mínimos sectoriales de distrito (o ciudad), pero ‘puede'», dijo.

El Ministro del Interior explicó que el cálculo del salario mínimo lo realiza el Consejo de Salarios. En su mecanismo, el Consejo de Salarios determina un índice o valor alfa en el rango de 0,5 a 0,9 como una de las variables de determinación del salario.