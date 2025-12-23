Pramono anuncia hoy la UMP de DKI Yakarta, confiando en que no habrá huelgas laborales

Jacarta – Gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung anunciará salario minimo provincial (UMP) DKI Yakarta hoy miércoles 24 de diciembre de 2025. Pramono dijo que su partido había decidido el tamaño de la UMP de DKI Yakarta.

«Básicamente mañana (re: hoy) se anunciará», dijo Pramono a los periodistas en el Ayuntamiento de DKI Yakarta, el martes 23 de diciembre de 2025.

Cuando se le preguntó cuánto aumentaría la UMP de DKI Yakarta, Pramono se mostró reacio a revelarlo.

Sólo destacó que la UMP de DKI Yakarta de 2026 se decidió de acuerdo con el Reglamento Gubernamental (PP) Número 49.

«Lo que está claro es que como Gobernador de DKI Yakarta definitivamente cumpliré con el PP que regula esto, es decir, el PP Número 49. Así que esto es lo que usaremos como referencia y lo anunciaremos mañana», dijo Pramono.

Además, Pramono cree que la UMP de DKI Yakarta de 2026 será aceptada por todas las partes. También cree que no habrá huelga laboral como consecuencia del anuncio de la UMP.

«Sí, básicamente bismillahirrahmanirrahim, todo el mundo lo acoge con satisfacción. No habrá huelga. Porque ahora el país necesita paz y tranquilidad», dijo.

Anteriormente se informó que el ministro del Interior, Tito Karnavian, pidió a los gobernadores de Indonesia que fijaran el salario mínimo para 2026 a más tardar el 24 de diciembre de 2025.

Tito pidió al gobierno regional dar seguimiento inmediato al proceso de manera seria y coordinada porque solo faltaban alrededor de siete días.

«La determinación de todos los salarios mínimos para 2026, especialmente el gobernador como punto central, es a más tardar el 24 de diciembre», dijo Tito en Yakarta el miércoles.

Así lo transmitió el Ministro del Interior durante la socialización de la Política de Determinación del Salario Mínimo de 2026 que se celebró en línea desde la Sala de Reuniones Principal de la Oficina Central del Ministerio del Interior (Kemendagri), Yakarta.

Tito enfatizó que el gobernador juega un papel central en la determinación del salario mínimo de 2026, tanto el Salario Mínimo Provincial (UMP), el Salario Mínimo Sectorial Provincial (UMSP), el Salario Mínimo Regencia/Ciudad (UMK) como el Salario Mínimo Sectorial Regencia/Ciudad (UMSK).

Además de estar obligado a determinar la UMP y la UMSP para 2026, el gobernador también puede determinar la UMK y la UMSK.

«El gobernador puede establecer salarios mínimos para distritos/ciudades y salarios mínimos sectoriales de distrito (o ciudad), pero ‘puede'», dijo.

El Ministro del Interior explicó que el cálculo del salario mínimo lo realiza el Consejo de Salarios. En su mecanismo, el Consejo de Salarios determina un índice o valor alfa en el rango de 0,5 a 0,9 como una de las variables de determinación del salario.