Pramono afirma ser atascado en Jalan TB Simatupang ha disminuido

Yakarta, Viva – Gobernador de DKI Yakarta Pramono Anung Wibowo dijo que volvería a examinar inmediatamente las condiciones de tráfico en Jalan TB Simatupang, que aún se quejó congestionado por la comunidad.

Sin embargo, afirmó haber recibido un informe del Departamento de Transporte de Dki Yakarta y la policía de que el nivel de congestión en el área había disminuido.

«Sí, iré allí de nuevo. Pero el informe del Departamento de Transporte, de la policía, hay una reducción (congestión)», dijo Pramono en Bandung, el viernes.



Ilustración de varios vehículos atrapados en el tráfico. Foto : Entre fotos/ fakhri Hermansyah/ aww.

Basado en los resultados de la evaluación del uso del ensayo de un carril adicional en la puerta Tol Fatmawati 2 del 15 al 19 de septiembre de 2025, la densidad de tráfico en el área se puede descomponer.

Volumen vehículo que ingresó a través de la canalización de la puerta de peaje Fatmawati 2 se registró en 3.052 vehículos o un promedio de 610 vehículos por día.

La comparación de datos antes y después de la prueba también muestra resultados positivos. En el período 25-29 de agosto de 2025, el volumen promedio de tráfico durante la hora pico en Jalan RA Kartini alcanzó 3,774,81 Escuela Secundaria/Hora Junior.

Pero durante el juicio, la cifra cayó a 3,127,44 SMP/hora, o disminuyó en un 17.15 por ciento.

Pramono explicó que la congestión severa había ocurrido debido a la reparación de la carretera de peaje Semanggi 1 y Semanggi 2 porque la puerta de peaje estaba cerrada.

«De hecho, ayer fue Frank, debido a Semanggi 1, Semanggi 2 estaba cerrado y también en Slipi, Yakarta, el atasco de tráfico era extraordinario», dijo Pramono.

Para evitar que vuelva a suceder lo mismo, le había pedido a Jasa Marga que pidiera permiso al gobierno provincial de DKI Yakarta primero antes de cerrar la puerta de peaje.

«Le pregunté a Jasa Marga, si hago eso, tenemos que pedir permiso a Dki Yakarta, para que también nos preparemos para superar eso», dijo Pramono.



Además, también solicitó que las mejoras realizadas en la puerta de peaje Semanggi 1 y Semanggi 2 se llevaron a cabo los fines de semana o la hora pico exterior.

Anteriormente, el cierre de varias puertas de peaje en la ciudad había estancado el flujo de vehículos en varias carreteras principales en Yakarta, incluidos Sudirman y Gatot Subroto.

La condición cosechó quejas de los usuarios de la carretera porque la congestión duró horas y tarde en la noche. (Hormiga)