Pramono admite que no quiere ser gobernador de Yakarta durante dos mandatos

JacartaVIVA – Gobernador DKI Yakarta Pramono Anung Wibowo afirmó que no tiene ninguna ambición de servir como Gobernador de DKI durante más de un mandato.

Según el hombre conocido familiarmente como Pram, su mandato como líder de Yakarta será la conclusión de su largo viaje en el mundo de la burocracia y la política que ha llevado a cabo durante un cuarto de siglo.

«Mi objetivo era ser gobernador por un mandato, pero lo decidí y realmente lo hice durante un mandato y lo detuve», dijo Pramono en la zona central de Yakarta el viernes.



Gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung en el Ayuntamiento de DKI Yakarta

De hecho, también admitió que nunca quiso ni imaginó ser el líder de la capital.

Anteriormente, en realidad quería jubilarse y disfrutar de su vejez jugando con sus nietos, porque había tenido una carrera en el gobierno y la política durante más de dos décadas.

Sintió que había terminado consigo mismo.

Mucho antes de desempeñarse como Gobernador de DKI, Pramono fue miembro de la RPD, luego sirvió como Secretario del Gabinete durante la era de la Presidenta Megawati Soekarnoputri y el Presidente Joko Widodo, y luego se le confió para convertirse en el líder de Yakarta.

Declaró enfáticamente que no tenía intención de volver a postularse para ningún cargo público una vez finalizado su mandato en Yakarta.

También admitió que ya no tenía cargas políticas ni objetivos personales en el futuro.

«He sido funcionario durante demasiado tiempo, 25 años sin terminar. Si se añaden cinco años como gobernador, ya son 30 años. Eso es todo», dijo Pramono.

Sin embargo, aseguró que seguirá trabajando bien hasta el final de su mandato.

Su objetivo es que se puedan resolver una serie de problemas, especialmente los problemas de varios gobernadores anteriores de DKI.

«Como gobernador quiero resolver los problemas pendientes del anterior gobernador, incluido Kampung Bayam, incluso en todas partes porque no tengo una carga», explicó Pramono. (Hormiga)