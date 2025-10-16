Pramono admite que muchos proyectos de desarrollo se llevan a cabo a finales de año: es como perseguir depósitos

Jacarta – Gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung dice mucho proyecto desarrollo en Yakarta que se llevó a cabo a finales de año.

Lea también: Boni Hargens: el SPPG de la Polri es un instrumento operativo para la soberanía alimentaria



Comparó el patrón de ejecución del presupuesto hacia finales de este año con una especie de «ponerse al día». depósito‘.

«Entonces sí, también tengo que decir lo que es. De hecho, el patrón de utilización de nuestras finanzas, nuestro APBD a menudo termina siendo como perseguir depósitos», dijo Pramono a los periodistas en el oeste de Yakarta, el jueves 16 de octubre de 2025.

Lea también: En apoyo a la seguridad alimentaria, Waskita Karya acelera el proyecto de construcción de Rukoh



Luego reveló una serie de proyectos de construcción y excavación en Yakarta que se estaban llevando a cabo simultáneamente hacia finales de año.

Uno de ellos, dijo Pramono, es un proyecto llamado trampa de cable en la zona de Fatmawati. Este proyecto ha recibido la atención del público.

Lea también: Viceministro de Industria: DKI Yakarta podría ser el Shenzhen de Indonesia



«De hecho, la planificación ya lleva mucho tiempo en marcha, incluida la llamada trampa de cables en Fatmawati, que ahora está recibiendo la atención pública. Esto no es algo nuevo», afirmó.

Pramono prometió entonces que su partido mejoraría el patrón de utilización del presupuesto para que los proyectos de desarrollo ya no se acumulen y se ejecuten simultáneamente hacia finales de año.

Una forma es realizar subastas de proyectos desde principios de año. Para que la absorción del presupuesto y el trabajo del proyecto se puedan realizar más rápidamente.

«Pero en el propio ayuntamiento dije desde el principio que para la APBD de 2026, desde el principio, si es necesario, incluso antes, se realizará una subasta, como solíamos hacer bajo el gobierno central, el ministro en ese momento era Pak Basuki (ministro de PUPR)», dijo.

«Así que, siguiendo el mismo patrón, animaré a todos a que no se persigan unos a otros a finales de año», concluyó Pramono.