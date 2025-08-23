Pramono acordó que algunas de las aceras en TB Simatupang fueron cortadas para superar los atascos de tráfico

Yakarta, Viva – La Oficina de la Agencia de Transporte (Dishub) y Bina Marga planea usar algunas aceras para superar congestión En el camino TB SimatupangSouth Yakarta.

Relacionado con el plan, Gobernador de DKI Jakarta Pramono anung afirmó estar de acuerdo. Él consideró el movimiento como una forma de desentrañar la congestión de horror en Jalan TB Simatupang.

De hecho, admitió Pramono, no solo la acera. También acordó organizar el cierre de la salida de peaje Cipete-Pondok Labu en la sección de carretera de peaje de Jorr durante la hora pico de la tarde.

«Estoy de acuerdo, incluso cuando quiero cerrar o abrir una salida de peaje, lo permito, lo más importante es que el atasco de tráfico se resuelve», dijo Pramono a los periodistas del JS Luwansa Hotel, dijo Jalan Rasuna, South Yakarta, sábado 23 de agosto de 2025.

Además, la tasa de pramono, la condición de la acera en el área es de hecho incómodo para los peatones como resultado del Proyecto Estratégico Nacional (PSN).

«En este momento en TB Simatupang, los peatones tampoco deben ser deliciosos. Debido a que todas las carreteras están casi 50 metros, hay un proyecto nacional y debe abordarse», dijo.