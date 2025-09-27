Praka s Let’s WeMons en el Gowa Bumn Bank Security Post, Dandim: Tal vez hay muchos problemas

Gowa, vivo – Iniciales de un soldado TNI Praka s Haciendo una conmoción en Gowa Regency, South Sulawesi. Disparó un arma de fuego mientras estaba en el puesto de seguridad de uno de los bancos estatales, Gowa, el jueves (26/09/2025).

Leer también: Abrido oficialmente, los gritos ‘continuar’ resonaron en la conferencia X PPP



El incidente comenzó cuando Praka S ingresó al área del banco escondiendo un arma larga y corta detrás de su camisa. La acción fue grabada por una cámara CCTV. Había gritado antes de que finalmente fuera recogido por el guardia de seguridad del banco.

Praka S fue invitado al puesto de seguridad porque se vio llevando armas de fuego. Cuando un Intel Kodim y el miembro de la policía llegaron para asegurar, supuestamente se sorprendió al dirigir el arma a los oficiales. El arma fue empujada, pero estalló y las balas golpearon la pared superior del poste de seguridad.

Leer también: El escándalo de jugador naturalizado de Malasia, el choque de Colombia hizo ansioso Laliga Club





Comandante del Distrito Militar (Dandim) 1409 Gowa Teniente Coronel Inf Heri Kuswanto

«En ese momento, la persona en cuestión podría estar conmocionada, tal vez porque tenía miedo de ser arrestado, por lo que quería pelear, (armas) fue estacionado de inmediato por nuestros miembros. Continuar de repente hubo una erupción, como esa», explicó el comandante del distrito militar (Dandim) 1409 Gowa, el teniente coronel Infer Heri Kuswanto, sábado 9/27/2025).

Leer también: Absorbe decenas de miles de hijos e hijas de la nación, Pertamina continúa mejorando los servicios de energía



Heri sospechó que este incidente ocurrió porque los Praka experimentaron presión personal. «La posibilidad (sospecha). Si de acuerdo con nuestra razón, la posibilidad de esto en cuestión tiene una carga mental», dijo.

Según él, el análisis se basó en la declaración del banco. Antes de ser asegurado, Praka S tuvo una conversación con un guardia de seguridad y aludió a la cuestión de la incautación legal de activos. «Entonces, la posibilidad de nuestro análisis es bastante inquieta, y tal vez (praka s) muchos problemas. Uno de ellos puede verse afectado por una vida de Hedon, o incluso involucrado en el juego en línea, o con mucha deuda afuera», agregó Heri.

Afirmó que no había problema entre Praka y su división o Kodim Gowa. «No hay ningún problema entre el Kodim y la división. En realidad, y la división todavía estamos trabajando bien juntos, sinergiendo bien en cada actividad», dijo.

Además, Heri explicó que el uso de armas en el entorno militar estaba estrictamente regulado. «El arma, que tiene un arma de personal militar obligatoria, pero para actividades externas. Eso es para actividades que se han determinado. De hecho, no es fácilmente llevar el arma el personal del ejército», dijo.

Ahora, Praka S ha sido presentado a Pomdam para una mayor investigación. El proceso de examen aún está en curso y los resultados no se han presentado al público. (ENTRE)