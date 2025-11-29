Prada Zeni Marpaung fue encontrada muerta tras un deslizamiento de tierra mientras ayudaba en la evacuación en Padang Panjang.

Padang Largo, VIVA – Esfuerzos de búsqueda de Prada Zeni Marpaung, soldado TNI AD Subdenpom XX/5 Padang que desapareció tras ser alcanzado corrimiento de tierras en el área de Twin Bridge, Silaing Bawah, ciudad de Padang Panjang, Sumatra Occidental, finalmente produjo resultados.

Lea también: El gobernador Mualem califica las inundaciones y los deslizamientos de tierra como si Aceh hubiera experimentado un «segundo tsunami»



El soldado fue encontrado muerto tras ser arrastrado con material al río Batang Anai. Esta garantía fue transmitida por Kapendam XX/Tuanku Imam Bonjol, teniente coronel Kav Taufiq. Según él, el proceso de identificación fue llevado a cabo minuciosamente por el Equipo Inafis de la Policía de Sumatra Occidental antes de que se confirmara que el cuerpo era Prada Zeni Marpaung.

«Se encontró alrededor del río Batang Anai, precisamente en la zona de Kayu Tanam, Padang Pariaman Regency. La víctima es Prada Zeni Marpaung, que falleció», dijo Taufiq en su declaración escrita, el sábado 29 de noviembre de 2025.

Lea también: Las pérdidas resultantes de las inundaciones repentinas en Padang Pariaman se estiman en 268,5 mil millones de IDR



El cuerpo de Prada Zeni se encuentra ahora en el RST Dr. Reksodiwiryo para el proceso de entrega a la familia. Posteriormente, el difunto será enterrado militarmente en su ciudad natal, Langkat, en el norte de Sumatra.

«Este desastre no sólo ha dejado dolor al pueblo de Sumatra Occidental, sino también a la gran familia de Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol. Presentamos el mayor respeto por el servicio y la dedicación del difunto Prada Zeni Marpaung», dijo.

Lea también: El club Calvin Verdonk Lille envía un mensaje de condolencia a las víctimas de inundaciones y deslizamientos de tierra en Sumatra y Aceh



El posterior incidente de deslizamiento de tierra que sufrió tres soldados del TNI ocurrió el miércoles 26 de noviembre de 2025, cuando ayudaban en el proceso de evacuación de las víctimas de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. Además de Prada Zeni, también fue encontrada muerta Serda Robi. Mientras tanto, todavía se busca a otro soldado, Pelda Yudi Gusnadi.

«Los esfuerzos de búsqueda fueron llevados a cabo intensamente por un equipo conjunto del TNI, la Policía, Basarnas, BPBD y elementos del gobierno regional», dijo Taufiq.

Anteriormente se informó que los esfuerzos para evacuar a los residentes afectados por deslizamientos de tierra en el área del Puente Gemelo del Bajo Silaiang, distrito de West Padang Panjang, ciudad de Padang Panjang, resultaron en víctimas.

El posterior deslizamiento de tierra que se produjo afectó a varios agentes que trabajaban para abrir el acceso y evacuar a las personas de lugares vulnerables. En ese incidente, tres soldados del TNI AD también resultaron afectados por el deslizamiento de tierra.

La información inicial indica que dos de ellos, Pelda Yudi Gusnadi y Prada Zeni Marpaung de Subdenpom XX/5 Padang Panjang, perdieron contacto el viernes 28 de noviembre de 2025.