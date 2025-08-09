Prada Lucky, quien fue asesinado por perseguidos mayores, fue enterrado, ¡esta era la esperanza de su padre!

Kupang, Viva – Cuerpo Prada Lucky Chepril Saprutra Namo, Prajurit TNI El ejército que murió supuestamente debido a la persecución de Senior, fue enterrado en Kupang, East Nusa Tenggara, hoy, a las 12.00 Wita.

Leer también: ¡El hijo de Surya Darmadi es un DPO del caso TPPU! Hace Burah Cheryl



«Hoy está enterrado en la TPU de Kapadala», dijo el sargento mayor Christian Namo, padre de Prada Lucky, en Kupang, sábado 9 de agosto de 2025.

La procesión fúnebre comienza con una adoración conjunta en la funeraria. Su ubicación en el área de dormitorio Kuanino TNI. Christian dijo que el nuevo proceso fúnebre se llevó a cabo el sábado, porque estaba esperando la llegada de su nueva hermana que acababa de llegar a Kupang hoy.

Leer también: La respuesta de Kodam Udayana sobre el padre de Prada Lucky que explotó la ira



A pesar de que el cuerpo de su hijo ha sido enterrado, continuo cristiano, el proceso legal para los presuntos perpetradores de la persecución de Prada Lucky aún debe correr.

«Espero que el proceso legal se realice de manera transparente y los perpetradores deben ser procesados por ley», agregó.

Leer también: ¡El KPK planteó oficialmente el caso del Hajj a la investigación, se volverá a llamar al ex ministro de religión YAQUT!



Reportero Entre En la ubicación de la funeraria informó que varios residentes, familiares y amigos cercanos del difunto Prada Lucky continuaron llegando para seguir la procesión fúnebre.

Anteriormente se informó que Prada Lucky murió en un hospital en Nagekeo el miércoles 6 de agosto de 2025, después de someterse a tratamiento durante varios días, supuestamente debido a perseguido por varias personas mayores.

Anteriormente, el Comando Regional Militar IX/Udayana dijo que había 20 soldados del ejército que fueron examinados para investigar el caso de la muerte de Prada Lucky Chepril Saputra Namo.

«Lo que recibimos es aproximadamente 20 información, pero en la capacidad de ser cuestionado y eso solo fue cuestionado. Más tarde, la decisión final continuará corriendo hacia el proceso que se aplica del equipo de investigación», dijo el subdirector de Pendam IX/Teniente Coronel Inf. Amir Syarifudin en Denpasar, Bali.

Amir dijo que las 20 personas que fueron examinadas como testigos estaban en una unidad con Prada Lucky On Duty. De las 20 personas examinadas, hubo cuatro personas aseguradas por Kupang Subdenpom.

Sin embargo, Amir dijo que el estado de las cuatro personas aún no se conocía con certeza. ¿Está asegurado como un perpetrador sospechoso o en otra capacidad porque el proceso de investigación está en marcha?

«¿Cuáles son las cuatro personas? Está en su detención para asegurar o, de hecho, se sospecha (aún no lo sabe). Respetamos el proceso de investigación en curso», dijo. (Hormiga)