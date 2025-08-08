Prada Lucky fue asesinado presuntamente perseguido por senior, Kodam Udayana apertura votos

Denpasar, Viva – Kodam IX/Udayana Open Votes relacionados con la muerte de un soldado TNI AD Warrior dos (Prada) Chepril Saputra Namo, quien supuestamente murió, fue perseguido por su estudiante de último año mientras servía en el batallón territorial del desarrollo de 834 Waka Nga Mere, Nagekeo, NTT.

«Ya conocemos el incidente y actualmente el caso se está manejando intensamente», dijo el viernes el coronel de Kapendam Udayana Inf Chandra en Denpasar, Bali, el viernes.

Todavía no sabe la causa exacta de la muerte Prada Lucky Porque todavía se está llevando a cabo una investigación.



Tni ad Prada Lucky’s Young Soldier lleno de contusiones

El coronel Chandra dijo que el incidente fue una preocupación seria para Kodam IX/Udayana y que las filas sean seguidas en serio.

Kapendam declaró a los perpetradores de las acusaciones persecución Prada Lucky ha sido examinado por Sudenpom Kupang.

«Contra el personal que supuestamente estaban involucrados, el proceso de investigación y examen estaba siendo realizado actualmente por Kupang Subdenpom», dijo.

«Transmitimos una profunda tristeza por la muerte de Prada Lucky Check Saputra», concluyó.

Anteriormente, Prada Lucky murió el miércoles 6 de agosto a las 10.30 WITA después de recibir un tratamiento intensivo durante cuatro días en el Hospital General de Aeramo, Nagekeo.

Prada Lucky solo ha sido miembro del TNI durante dos meses. Se unió oficialmente al ejército en mayo de 2025.

Después de completar su educación en Buleleng, Bali, Prada Lucky fue colocado en el batallón territorial del desarrollo de 834 Waka nga mere (yon TP 834/WM), Nagekeo Regency, East Nusa Tenggara (NTT). (Hormiga)