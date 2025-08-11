Prada Lucky fue asesinado, la Comisión de la Cámara de Representantes Insté a los perpetradores a ser castigados severamente a través de un tribunal militar

Yakarta, Viva – Miembro Comisión I del DPR RI, Maj. Gen. (Ret) TB Hasanuddininsta a los casos de muerte Prada Lucky Namo (23), quien supuestamente fue perseguido por cuatro soldados superiores para ser procesados por ley a través de un tribunal militar.

También solicitó que los perpetradores estuvieran sujetos a sanciones máximas, incluida la despido como soldados TNI.

«El tribunal militar debe procesar este caso en serio, transparentemente e imponer una oración que valga la pena», TB Hasanuddin fue citado el lunes 11 de agosto de 2025.

Se sabe que los soldados de Tni del desarrollo territorial de 834 Wakanga Mere Nagekeo, East Nusa Tenggara (NTT), Prada Lucky Namo (23) supuestamente presuntamente perseguidos por personas mayores de otros soldados de TNI.

Prada Lucky murió después de someterse a un tratamiento intensivo durante varios días en el Hospital General Regional de Aeramo de la UCI (RSUD), NageKeo Regency, NTT).

Según TB Hasanuddin, el caso de la muerte de Prada Lucky no es solo un incidente, sino que la participación de más de una persona indica el elemento de las palizas.

«Si hasta cuatro personas involucradas, esto no es solo un incidente, sino la paliza. La víctima no peleó porque se sintió como junior», dijo.

Por lo tanto, TB Hasanuddin solicitó que los perpetradores fueran castigados tan severas como las disposiciones legales vigentes en el TNI.

«Los actos de violencia por parte de personas mayores contra juniors como este han violado claramente las leyes y valores de los soldados. Además, para causar víctimas. Los perpetradores deben ser gravemente castigados», dijo TB Hasanuddin.

Los cuatro perpetradores ahora han sido arrestados y detenidos en la sala de detención de la sala de subdetención de la Policía Militar Endeña (Subdenpom). El examen se ha llevado a cabo desde el miércoles por la noche, 6 de agosto de 2025.