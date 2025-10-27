Prada Lucky es juzgado por tortura hasta la muerte, el excomandante amenaza con 9 años de prisión

kupangVIVA – Tribunal Militar III-15 Kupang NTT celebró su primer juicio a muerte Prada Suerte Cepril Saputra Namo, miembro del Batallón TP 834 Waka Nga Mere Nagekeo, que murió como resultado de la violencia y persecución senior, lunes 28 de octubre de 2025.

Lea también: Desde Nusakambangan, Ammar Zoni pidió al juez que acudiera directamente al juicio.



El juicio estuvo presidido por el juez principal, mayor Chk. Subianto, con los jueces Capitán Chk. Denis Carol Napitupulu y el Capitán Chk. Zainal Arifin Anang Julianto, en la sala principal del Tribunal Militar III-15

A acusado el cual contaba con 22 personas divididas en 3 expedientes separados con el número de expediente No. 40. No. 41 y expediente No. 42.

Lea también: ¡En armas! Se dice que el jefe del SPPG Bekasi acosó y abusó de sus subordinados





Juicio contra el autor que torturó hasta la muerte a Prada Lucky

Hoy hay un juicio por el expediente No. 40 con el acusado primer teniente Ahmad Faizal, comandante de la Compañía A Batallón TP 834 Waka Nga Mere, Fiscal Militar III-15 El teniente coronel de Kupang Alex Napitupulu acusó al acusado de actos de omisión y negligencia como líder que provocaron la muerte de sus miembros como resultado de la violencia y el abuso cometidos por su colega principal, la víctima. El acusado está amenazado con 9 años de prisión.

Lea también: Pledoi de Tony Wijaya, demandado en el caso de importación de azúcar: abordando los motivos y concediendo la abolición



Con base en la acusación del Fiscal Militar, el imputado y su abogado no hicieron excepción y continuaron escuchando declaraciones de testigos.

Cuando se leyó la acusación y la cronología de los hechos, la familia de Prada Lucky, que participó en el proceso del juicio, lloró de emoción.

Hubo 6 testigos, incluidos los padres de Prada Lucky, cuyo testimonio se escuchó en este juicio.

Kaote Damai Chriadianto dijo que en el caso de la muerte de Prada Lucky había 22 acusados, y estaban divididos en 3 expedientes

«Hay 3 expedientes en el caso de la muerte de Prada Lucky, a saber, el expediente número 41 con el primer teniente acusado Ahmad Faizal, comandante de la Compañía A Batallón 834 Waka Nga Mere», dijo el capitán Damai Crisdianto, oficial de relaciones públicas del Tribunal Militar III-15 Kupang.

El segundo expediente es el número 41 con el acusado Sertu Thomas Alwin con otros 16 miembros. Y el tercer expediente del caso es el número 42 con el acusado Pratu Ahmad Adha CS con otros 3 miembros.

Damai Crisdianto también dijo que este juicio también fue abierto al público, a cualquier persona se le dio la libertad de participar en el proceso del juicio.

El Tribunal Militar III-15 también instaló un gran monitor fuera de la sala para que las personas que no podían entrar a la sala pudieran ver el juicio a través de monitores de televisión y el canal de YouTube del Tribunal Militar III-15 de Kupang.