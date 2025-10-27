Prada Lucky es juzgado por tortura hasta la muerte, el excomandante amenaza con 9 años de prisión

Lunes 27 de octubre de 2025 – 17:11 WIB
kupangVIVA – Tribunal Militar III-15 Kupang NTT celebró su primer juicio a muerte Prada Suerte Cepril Saputra Namo, miembro del Batallón TP 834 Waka Nga Mere Nagekeo, que murió como resultado de la violencia y persecución senior, lunes 28 de octubre de 2025.
El juicio estuvo presidido por el juez principal, mayor Chk. Subianto, con los jueces Capitán Chk. Denis Carol Napitupulu y el Capitán Chk. Zainal Arifin Anang Julianto, en la sala principal del Tribunal Militar III-15
A acusado el cual contaba con 22 personas divididas en 3 expedientes separados con el número de expediente No. 40. No. 41 y expediente No. 42.
Hoy hay un juicio por el expediente No. 40 con el acusado primer teniente Ahmad Faizal, comandante de la Compañía A Batallón TP 834 Waka Nga Mere, Fiscal Militar III-15 El teniente coronel de Kupang Alex Napitupulu acusó al acusado de actos de omisión y negligencia como líder que provocaron la muerte de sus miembros como resultado de la violencia y el abuso cometidos por su colega principal, la víctima. El acusado está amenazado con 9 años de prisión.
Lea también:
Pledoi de Tony Wijaya, demandado en el caso de importación de azúcar: abordando los motivos y concediendo la abolición
Con base en la acusación del Fiscal Militar, el imputado y su abogado no hicieron excepción y continuaron escuchando declaraciones de testigos.
Cuando se leyó la acusación y la cronología de los hechos, la familia de Prada Lucky, que participó en el proceso del juicio, lloró de emoción.
Hubo 6 testigos, incluidos los padres de Prada Lucky, cuyo testimonio se escuchó en este juicio.
Kaote Damai Chriadianto dijo que en el caso de la muerte de Prada Lucky había 22 acusados, y estaban divididos en 3 expedientes
«Hay 3 expedientes en el caso de la muerte de Prada Lucky, a saber, el expediente número 41 con el primer teniente acusado Ahmad Faizal, comandante de la Compañía A Batallón 834 Waka Nga Mere», dijo el capitán Damai Crisdianto, oficial de relaciones públicas del Tribunal Militar III-15 Kupang.
El segundo expediente es el número 41 con el acusado Sertu Thomas Alwin con otros 16 miembros. Y el tercer expediente del caso es el número 42 con el acusado Pratu Ahmad Adha CS con otros 3 miembros.
Damai Crisdianto también dijo que este juicio también fue abierto al público, a cualquier persona se le dio la libertad de participar en el proceso del juicio.
El Tribunal Militar III-15 también instaló un gran monitor fuera de la sala para que las personas que no podían entrar a la sala pudieran ver el juicio a través de monitores de televisión y el canal de YouTube del Tribunal Militar III-15 de Kupang.
Página siguiente
«Mañana serán juzgados 17 acusados con 12 testigos», afirmó.