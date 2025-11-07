Prada Hairul murió presuntamente abusada en el cuartel, tres personas mayores examinadas por el POM

gowaVIVA – El Equipo de Investigación de la Policía Militar (Pomdam) XIV/Hasanuddin ha procesado y detenido a tres soldados bajo sospecha persecución su joven soldado dos (Prada) Hairul Muhammad Nail (HMN) murió mientras estaba de servicio en Baterías C Yonarhanud 4/Cuartel Arakata Akasa Yudha, Gowa Regency, Sulawesi del Sur.

«Tres personas (presuntos autores) han sido interrogadas. Ahora la investigación todavía está en marcha y todavía son testigos», dijo el jefe de información de Kodam (Kapendam) XIV Hasanuddin coronel (Kav) Budi Wirman cuando fue confirmado por los periodistas el jueves.

Se sabe que los tres presuntos autores son víctimas mayores con las iniciales Prada AG, Prada WE y Prada FL. Los tres se encuentran ahora en un proceso de interrogatorio y detención para acreditar los presuntos abusos que derivaron en la muerte de la víctima.

«Aún no (el sospechoso), ahora todavía está bajo investigación y manejado temporalmente en POM. Empezando a ser interrogado si no me equivoco después del incidente», dijo.

El ex agregado de defensa de Indonesia en Islamabad, Pakistán, subrayó que hasta el momento los investigadores de la policía militar han interrogado a varios testigos, entre ellos tres soldados. TNI AD es el presunto autor.

«Seguimos investigando a estas tres personas (su participación) hasta ahora, ahora están detenidas en el POM», dijo este oficial del ejército del TNI.

En el proceso de examen, si se nombrará a un sospechoso o si habrá sospechosos adicionales como autores del abuso, dijo, no es su responsabilidad proporcionar información, y los resultados de la autopsia aún no se conocen, porque esa es la autoridad de los investigadores de POM Kodam.

«Por esto no puedo (sobre la determinación del estatus) dar información definitiva, porque esta es la autoridad de Pomdam con respecto a las investigaciones. Sin embargo, se llama investigación, todo puede desarrollarse. En cuanto a la autopsia, todavía no lo sabemos, porque todo todavía está siendo procesado por el equipo de investigación de POM», dijo nuevamente.

Sin embargo, su partido asegura que todo el proceso de inspección se lleva a cabo de forma transparente y profesional, incluidos los procesos legales que podrían dar lugar a actos delictivos.

«Jurídicamente así es. En esencia, actualmente se está investigando, porque si existe la posibilidad de que pueda derivar en un delito o ser abusivo, definitivamente se tramitará conforme a la ley aplicable», reiteró.

Debido a este incidente, el liderazgo de Kodam