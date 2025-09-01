PRADA FUNDATY FIETO se lanzó en el Festival de Cine de Venecia

Fundación de Italia Pradael lunes en el Festival de Cine de VeneciaLanzó oficialmente su fondo cinematográfico para mantener el cine independiente de todo el mundo sin restricciones sobre el tema, el género o el lenguaje.

Como se anunció anteriormente, el fondo está comenzando con un bote de € 1.5 millones ($ 1.6 millones) y admitirá 10-12 largometrajes seleccionadas por año, incluidos documentos y animación.

La idea es «reunir una selección muy diversa y dar prioridad a los proyectos que empujan los límites», dijo Paolo Moretti, el ex jefe de quince días de los directores de Cannes que administra el fondo en colaboración con la programadora de cine Rebecca de Pas.

El Fondazione Prada Film Fund, el llamado del que está abierto del 1 de septiembre al 17 de octubre, ofrece tres tipos de apoyo: desarrollo, producción y publicación. La cantidad máxima de financiación que puede obtener un proyecto es de € 250,000 ($ 292,000) para la producción.

«No es mucho dinero, pero aún así es un comienzo. Es el comienzo de algo», dijo Moretti. «Estamos entrando en territorio desconocido, abriendo a tantos países y tipos de películas. Creo que aprenderemos de esta primera experiencia y veremos qué sucede», agregó.

«Esperamos desencadenar una nueva dinámica financiera alrededor de la película», señaló Moretti. «Se trata de dinero, pero espero no solo [that]. La selección estará muy curada, como un festival. Esperamos que atraiga más atención y esperamos que eso ayude a cerrar el presupuesto de la película «.

El Fondazione Prada Film Fund también dio a conocer los nombres de los consultores de alto calibre que ha reclutado que serán fundamentales en el proceso de toma de decisiones. Son programador y productora argentina Violeta Bava; Paolo Bertolin, curador de cine y director artístico del Festival Internacional de Cine de Nueva Zelanda; Émilie Bujès, directora artística del festival de Francia Visions Du Réel; Michelle Carey, consultora de festivales internacionales y ex directora del Festival Internacional de Cine de Melbourne; Deepti d’cunha, programador y ex director artístico del Festival de Cine Mami Mumbai; Claire Diao, crítica y programadora, fundadora de Sudu Connexion Distribution Company; Sergio Fant, selector y curador para festivales europeos; Evgeny Gusyatinskiy, programador y crítico; Daniela Persico, programadora, crítica y directora del Festival de Cine de Bellaria; Programador de Venice Fest Alessandra Speciale; y el productor con sede en Portugal Yaoting Zhang.

A diferencia de la serie de pantalones cortos Miu Miu Women’s Tales de Miu Miu, que es un componente integral de la sección de Días de Venecia en Venecia, y las obras de características inspiran libremente en las ropa y accesorios de Miu Miu, los proyectos de Fund de Prada Film no tendrán ningún vínculo con la marca de moda.

El Fondazione Prada, que tiene su sede en un centro de artes de Milán que tiene un bar diseñado por Wes Anderson, ha estado activo durante mucho tiempo en la esfera de la película. Recientemente organizó una gran exhibición de guiones gráficos de más de 50 cineastas y animadores famosos, incluidos Martin Scorsese, Hayao Miyazaki, Federico Fellini, Steven Spielberg, Wes Anderson y Alfred Hitchcock.

Bajo la guía de Moretti, su cine de cine Godard Cine Theine ha intensificado su serie de proyección y conversaciones en el escenario con directores de nombres, incluidos Alfonso Cuarón, Xavier Dolan, Luca Guadagnino, Werner Herzog, Jia Zhangke y Rebecca Zlotowski, por nombrar algunos.