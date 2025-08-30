Practicar la igualdad hará que el mundo sea más seguro para las mujeres







Mumbai, Kohima, Visakhapatnam, Bhubaneswar, Aizawl, Gangtse Itanagar se han convertido en las ciudades más seguras del país para las mujeres, mientras que Patna, Jaipur, Faridabad, Delhi, Kolkata, Srinagar y Ranchi fueron clasificados más bajos, según el Informe Anual Nacional Anual sobre Seguridad de la Mujer (NARI) 2025.

El índice nacional publicado el jueves, basado en una encuesta de 12,770 mujeres en 31 ciudades, colocó el puntaje de seguridad nacional en 65 por ciento, clasificando a las ciudades como «muy arriba», «arriba», «at», «debajo» o «muy por debajo» de este punto de referencia. Las ciudades mejor clasificadas se asociaron con una equidad de género más fuerte, participación cívica, vigilancia e infraestructura amigable para las mujeres. En el otro extremo, la capacidad de respuesta institucional débil, las normas patriarcales y las brechas en la infraestructura urbana contribuyeron a lugares en los peldaños inferiores cuando se trataba de la seguridad de las mujeres.

Hay varias dimensiones en esto, la primera es la infraestructura física. Esto es necesario para la seguridad de las mujeres. Good Street Lighting es el número 1 cuando se trata de Seguridad de las mujeres. La vigilancia o la respuesta institucional es otra. Cuando las mujeres saben que la policía está allí para responder a las llamadas o apelaciones de ayuda, es extremadamente significativo cuando se trata de la seguridad de las mujeres. Es vital que las mujeres tengan acceso a línea de línea. Estos deben ser efectivos. También debe el personal si una mujer va a la estación de policía para presentar una queja. Finalmente, hay actitudes que necesitan una revisión. Todavía presenciamos a las mujeres maltratadas y asesinadas por dote. Esto significa trabajar en la mentalidad desde la infancia.

Significa conciencia sobre la equidad. Significa adultos que practican la igualdad en la vida cotidiana, como ejemplos para GenNext. Cada ciudad debe tomar sobre sí misma para subir esa escalera, y aquellos en la cima se dan cuenta de que no hay lugar para la complacencia.





Fuente