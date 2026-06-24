‘Practical Magic’, ‘La Momia’ y más encabezan el cartel de Cinespia

Cinespia, la experiencia cinematográfica al aire libre con sede en Los Ángeles, proyectará los favoritos del público como “Practical Magic”, “The Mummy” y “X” y “Pearl” de Mia Goth como parte de su programación del 25º aniversario.

Celebrada en el Hollywood Forever Cemetery, Cinespia es presentada por Amazon MGM Studios y Prime Video. Las proyecciones adicionales durante el mes de agosto incluyen “Coming to America” y una proyección del 40 aniversario de “Labyrinth”.

«Las películas que presentamos este mes se han ganado su lugar en la conversación cultural porque continúan resonando entre generaciones», dijo el fundador de Cinespia, John Wyatt. “Llevar estas historias de vuelta a la pantalla grande en un entorno comunitario es el núcleo de lo que siempre ha sido Cinespia”.

Los asistentes pueden disfrutar de presentaciones animadas antes y después de cada proyección a cargo de los DJ exclusivos de Cinespia, además de un fotomatón gratuito, un bar de vinos y puestos de comida durante toda la noche. Cinespia también se ha asociado con See’s Candies en honor a sus aniversarios 25 y 105 respectivos para una caja de dulces con una marca especial que se vende exclusivamente en las proyecciones de Cinespia.

Más adelante se anunciarán proyecciones adicionales para la temporada del 25 aniversario.

Para obtener más información o comprar entradas, visite www.cinespia.org.

A continuación, la alineación anunciada.

1 de agosto – “Magia práctica”

«Las hermanas se lo están preparando en este amado y fascinante clásico. Hex marca el lugar para las hermanas Sandra Bullock y Nicole Kidman como brujas desafortunadas en el amor. Cuando un ardiente romance se vuelve peligroso, hay que pagar un infierno para traer de vuelta a los muertos. ¿Es la familia una maldición, o un aquelarre amoroso romperá el hechizo? También protagonizada por Dianne Wiest y Stockard Channing como las tías encantadas de tus sueños».

8 de agosto – “La Momia” (1999)

«¿Puedes entenderlo? ‘La Momia’ descubre una divertida aventura de una vida futura, donde un bibliotecario aficionado a los libros y un adorable inútil descubren que es mejor dejar enterrados algunos secretos. ¡Santa tradición! Brendan Fraser y Rachel Weisz provocan suficiente química para reanimar a los muertos, creando no solo un clásico de gran éxito, sino también un despertar sexual para toda una generación. Desenvuelve una de las mayores aventuras del cine con DJ, bebidas y un multitud de compañeros amantes de la egiptología (y amantes de la egiptología). Vaya, mamá”.

15 de agosto – Doble función de Mia Goth: “X” + “Pearl”

«Es un verano de chicas góticas, es decir, un verano de chicas góticas de Mia. Nuestra fiesta de pijamas anual ha vuelto y está gloriosamente empapada de sangre con la reina del grito reinante del terror en la pantalla grande en ‘X’ y ‘Pearl’. En parte un sueño febril de películas para adultos, en parte un psicodrama en tecnicolor, estos favoritos de culto tienen escrito ‘wtf’ por todas partes, de la mejor manera posible. Invita a tus amigos a unirse a ti para disfrutar del máximo caos y alegría: fiesta de baile con sangre en la pista de baile, momentos fotográficos, obsequios y sorpresas. Eres una estrella en nuestro Photobooth gratuito, simplemente deja tu horca en casa. ¡No me quedaré en esta granja!

22 de agosto – “Viniendo a América”

«Su alteza real, su picnic está listo. La comedia clásica de Eddie Murphy ofrece un festín de romance, identidades equivocadas y suficiente filosofía de barbería para llenar un reino. El príncipe africano Akeem está intercambiando palacios, desde su lujoso reino hasta Queens, en busca de una mujer que lo ame por él. Rica en risas, Soul Glo y encanto real, ‘Coming to America’ sigue siendo la realeza de la comedia».

29 de agosto – “Laberinto”

«¡40.º aniversario! Sigue al bebé con el poder en el glorioso y extraño país de las maravillas de fantasía de Jim Henson, donde los duendes cantan, las puertas discuten y el Rey Duende de David Bowie tiene suficiente carisma de glam-rock para alimentar un reino entero. Cuando Sarah (Jennifer Connelly) desea que su hermanito se vaya, debe navegar por un laberinto de acertijos, travesuras y un cabello magnífico antes de que el reloj marque las trece».