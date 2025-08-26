Prabowo ya tiene un candidato para el reemplazo de Immanuel Ebenezer, ¿quién?

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto enfatizó que había embolsado el nombre que serviría como viceministro de mano de obra (Viceministro) Ri ahora está vacío. Porque, Immanuel Ebenezer Disparado desde la posición de Wamenaker después de convertirse en sospechoso en casos de corrupción extorsión Certificación de seguridad y salud ocupacional (K3) Dentro del Ministerio de Manpower.

«Hay (sustituto de Immanuel Ebenezer), luego calmarse», dijo el presidente Prabowo Subianto a los periodistas en Yakarta, el martes 26 de agosto de 2025.

Viceministro de Immanuel Ebenezer se convirtió en sospechoso de KPK

El presidente Prabowo reiteró que había cuidado al ministro del gabinete rojo y blanco. Sin embargo, no quería revelar quién era la figura que reemplazaría al Immanuel Ebenezer.

«Todo eso ha sido atendido», dijo Prabowo.

Se sabe que la comisión de erradicación de la corrupción (KPK) Establezca el viceministro de mano de obra Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG) como uno de los sospechosos de presunta extorsión relacionada con la gestión de los certificados de seguridad y salud ocupacional (K3) dentro del Ministerio de Manpower.

El hombre que se llama familiarmente Noel fue nombrado sospechoso junto con otras 10 personas. Él y otros sospechosos fueron detenidos inmediatamente en el Centro de Detención de la Sucursal KPK rojo y blanco, durante los primeros 20 días.

El presidente de KPK, Setyo Budiyanto, dijo que el sospechoso de Immanuel Ebenezer como viceministro supuestamente recibió un flujo de fondos de Rp 3 mil millones relacionados con la gestión de la certificación K3 de las compañías de servicios de seguridad y seguridad ocupacional (PJK3).

«La cantidad de dinero fluye a los administradores estatales, IEG por un monto de RP3 mil millones en diciembre de 2024», dijo Setyo en una conferencia de prensa el viernes 22 de agosto de 2025.

Según Setyo, los fondos se originaron en el personal de asociación y salud ocupacional, Anitasari Kusumawati (AK) que recibió RP 5.5 mil millones durante 2021-2024 a través del intermediario.

«A partir de los ingresos, parte del flujo de fondos también supuestamente fluye a una serie de otras partes, incluidas IEG», dijo

Además, el KPK reveló que el dinero recibido por Noel provino de los resultados de la extorsión de funcionarios en el Ministerio de Manpower relacionado con la gestión de la certificación K3 propuesta por trabajadores o trabajadores.

Se pide a los trabajadores que envíen la solicitud de certificación K3 que paguen más, si no, se complicarán en la gestión de los certificados K3 o ni siquiera procesaron el certificado.

Viceministro de Immanuel Ebenezer, KPK sospechoso de un caso de extorsión en el Ministerio de Manpower Foto : Catch de pantalla KPK de YouTube

La tasa de gestión de certificados K3 en el Ministerio de Manpower solo debe ser RP. 275 mil. Sin embargo, en el campo, los trabajadores se vieron obligados a pagar hasta 20 veces, incluso alcanzando Rp6 millones. Las prácticas malvadas han ocurrido desde 2019 y han durado hasta ahora.

Se dice que Immanuel conoce la existencia de la extorsión, pero en cambio se va y pide raciones a los funcionarios del Ministerio de Manpower.

«Por el papel de IEG, él sabía y dejaba, incluso preguntar», dijo Setyo.

Por sus acciones, los sospechosos fueron arrestados Artículo 12 Carta (e) y/o Artículo 12B de la Ley N ° 31 de 1999 sobre la erradicación de los delitos de corrupción enmendados por la Ley No. 20 de 2001 Artículo 64 Párrafo (1) del Código Penal Jo Artículo 55 Párrafo (1) del Código Penal 1.