Prabowo y Xi Jinping celebraron una reunión bilateral, discutiendo el proyecto Giant Sea Wall

Beijing, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto celebró una reunión bilateral con el Presidente de la República Popular de China (China) Xi jinping en el Gran Salón de la Gente, Beijing, el miércoles 3 de septiembre de 2025.

Esta reunión tuvo lugar calurosamente después de asistir al 80 aniversario de la victoria de la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino.

Durante la reunión, el presidente Prabowo expresó su agradecimiento por la invitación del presidente Xi para asistir a la conferencia de alto nivel de la Organización de Cooperación de Shanghai (SCO) en Tianjin y celebraciones en Beijing.

Prabowo también transmitió una disculpa por no poder asistir a la Cumbre SCO.

En esa ocasión, Prabowo también aludió a su última reunión con Xi Jinping en una visita estatal a Beijing, noviembre de 2024. Consideró que la reunión fue un hito importante en las relaciones estratégicas de los dos países.

Reunión bilateral del presidente indonesio Prabowo Subianto y el presidente de RRT Xi Jinping Foto : Laily Rachev – Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

Como el 75 aniversario de las relaciones diplomáticas entre los dos países, el presidente Prabowo también reiteró el compromiso de Indonesia de profundizar la asociación estratégica con China.

Se cree que este compromiso puede traer relaciones entre los dos países en un nivel más estricto en varios campos.

En la reunión, el presidente Prabowo y el presidente Xi también discutieron el proyecto pared de mar gigante que se planea estirarse en la costa norte o Pantura Java.

Esta reunión bilateral en Beijing también refleja la similitud de las opiniones de los dos países en el mantenimiento de la estabilidad regional y el fortalecimiento de la cooperación internacional. Esta reunión bilateral cierra la serie de la visita de trabajo del presidente Prabowo en China, así como un refuerzo de la base de las relaciones de amistad que se han establecido durante más de siete décadas.