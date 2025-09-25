Prabowo y PM Carney miran el Kadin y el Mou de la Defensa en Ottawa

Ottawa, Viva – Presidente Prabowo Subianto y Primer Ministro (PM) Tienes Mark Carney fue testigo de la ceremonia de firma del memorando de entendimiento entre Indonesia Y Canadá que tuvo lugar en West Block, Parliament Hill, Ottawa, el miércoles 24 de septiembre de 2025. La agenda se convirtió en uno de los momentos importantes de la visita del presidente Prabowo a Canadá.

Leer también: Las palabras del presidente de la FIFA al reunirse con Prabowo



Citado de la Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial el jueves 25 de septiembre de 2025, Indonesia y Canadá firmaron tres acuerdos principales que incluían el campo de comercio, defensaasí como conexiones entre jugadores comerciales. Este acuerdo es un hito importante para fortalecer las relaciones bilaterales, así como abrir nuevas oportunidades para una colaboración más amplia y sostenible entre los dos países.



Delegados indonesios en Canadá Foto : Laily Rachev – Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

Leer también: ICA-CEPA se firmó oficialmente, se eliminaron el 90 por ciento de los aranceles de exportación de RI a Canadá



Los dos líderes fueron testigos de la firma de un memorando de entendimiento entre el Ministerio de Defensa de Indonesia y el Departamento de Defensa Nacional de Canadá sobre las actividades de cooperación en el campo de la defensa.

Este acuerdo complementa el memorando de comprensión mutua firmada en agosto de 2025, así como expandiendo el espacio de defensa para los dos países, incluida la participación canadiense en el Super Ejercicio de Garuda Shield, la implementación del diálogo de defensa regular y el fortalecimiento de la industria militar a largo plazo.

Leer también: Trump elogió durante un discurso en el juicio de la ONU, Prabowo: Ese es mi estilo



El jefe de estado también expresó su esperanza de fortalecer la colaboración en el campo de la defensa

«El memorando de comprensión sobre la cooperación de defensa, apreciamos esto. Apreciamos nuestra relación con Canadá. Queremos enviar a más de nuestros jóvenes a estudiar aquí, entrenados aquí y trabajar juntos en el campo de la defensa en el futuro», dijo Prabowo.

Indonesia también firmó Mou sobre cooperación en comercio, comercio e inversión por el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia (MUJER) y el líder El Consejo de Negocios de Canadá (BCC) sobre la cooperación en el comercio, el comercio y la inversión.

Aunque es de empresa a empresaEste acuerdo tiene un significado importante para alentar la intensificación de la cooperación económica entre los dos países a través de la relación del mundo de los negocios, que está en línea con el espíritu de formar CEPA ICA.



Prabowo se reunió al gobernador general de Canadá, Mary Simon, en Rideau Hall Foto : Laily Rachev – Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

La visita del presidente Prabowo a Ottawa esta vez tiene un valor estratégico, porque no solo es ceremonial, sino que también produce acuerdos concretos que son beneficiosos para ambas naciones. El presidente Prabowo también reveló el arduo trabajo que se había llevado a cabo en el proceso de finalización de esta cooperación.

«Estudiamos 9 mil páginas del documento del acuerdo, sí, era cierto, nos quedamos despiertos toda la noche. Pero sin embargo, estamos aquí para presenciar y firmar este gran acuerdo. Así que estoy muy orgulloso, soy muy afortunado de ser el presidente de Indonesia que trajo esto a Indonesia», dijo el jefe de estado.