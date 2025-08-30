PRABOWO y los líderes religiosos apelaron a la comunidad para que permanezcan tranquilos y mantuvieran la conducta de conducto

Yakarta, Viva – Presidente de la Junta Ejecutiva Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf o Gus Yahya apoyar los esfuerzos del presidente Prabowo Subanto para calmar el estado de ánimo de la gente. Hizo hincapié en la importancia de encontrar una forma más pacífica y constructiva para canalizar aspiración.

«Con un poco de suerte público Además de las partes relevantes, especialmente de las filas de gobierno después de esto, puede tomar una posición de inmediato que traerá una situación más fría, la situación es más tranquila, de modo que brinda oportunidades y espacio para que todos manejemos todos estos problemas para mejor «, dijo Gus Yahya en su declaración, sábado 30 de agosto de 2025.

Recordó que las aspiraciones de su verdadera sociedad habían sido escuchadas por el gobierno. Por lo tanto, se debe priorizar un mecanismo de diálogo tranquilo y sustancial para que las políticas producidas estén más dirigidas.



La masa de manifestaciones quemó los activos del edificio perteneciente al MPR RI en la ciudad de Bandung

«En este momento, creo que está muy claro que todas las demandas, se han escuchado todas las aspiraciones, que lo que desean los ciudadanos que tienen aspiraciones de políticas han sido escuchadas», continuó.

Afirmó Gus Yahya, la condición de una nación propicio es una capital importante para enfrentar grandes desafíos en el futuro. Con la unión, se cree que el pueblo indonesio puede salir de cada problema.

«Pensemos en los intereses comunes de una nación en medio de esta situación para enfrentar grandes desafíos y debemos sobrevivir juntos para sobrevivir juntos para nuestros intereses comunes», concluyó.

Anteriormente informó, el presidente Prabowo Subianto pidió a toda la comunidad que permanezca tranquilo y confiara en el gobierno en medio de la dinámica de las manifestaciones que duraron en los últimos días.

El Jefe de Estado enfatizó el compromiso del gobierno de hacer un seguimiento de las quejas de todas las personas con gravedad.

«En una situación como esta, insto a todas las personas a estar tranquilas y creer en el gobierno que llevo. El gobierno hará lo mejor por nuestra gente», dijo Prabowo.

Prabowo enfatizó que cada aspiración pública es un aporte importante para la preparación de políticas. Según él, el gobierno no cerrará los ojos a las quejas que surgen, pero también se recuerda a la comunidad que tenga cuidado con aquellos que desean montar la situación.

«Observaremos todas las quejas de la comunidad.

Además, Prabowo Subianto enfatizó que las acciones anarquistas no traerán beneficios a la gente o la nación. Invitó a todos los elementos a canalizar las aspiraciones de una manera pacífica y responsable.

«Esto no beneficia a la gente, no beneficia a la comunidad y no beneficia a nuestra nación», agregó.

Mientras tanto, el Ministro de Estado, Praseteto Hadi, también transmitió una disculpa por el incidente que mató a un taxista de motocicletas en línea en disturbios en el campo. El gobierno está comprometido a seguir el incidente para no repetirse más adelante.



Acción de demostración en la sede de la policía de Metro Jaya

«Nos disculpamos por cualquier incidente, que ciertamente no queremos», dijo Praseteto Hadi.

Agregó, se pidió a las fuerzas de seguridad que tuvieran más cuidado al llevar a cabo tareas de seguridad. Los pasos humanistas se consideran importantes para que el manejo de manifestaciones no cause víctimas.

«Pedimos específicamente a la policía que permanezca paciente y tome medidas de seguridad con precaución, incluida la atención especial del incidente anterior», dijo Praseteto Hadi.