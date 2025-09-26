Prabowo y el rey de los Países Bajos acordaron el regreso de los objetos históricos indonesios

Amsterdam, vivo – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto, terminó una serie de visitas de trabajo en Holandés y condujo a Amsterdam el viernes 26 de septiembre de 2025. Desde el Aeropuerto Internacional de Schipol, Amsterdam, el avión Garuda Indonesia-1 despegó de Amsterdam.

La secretaria del gabinete, Teddy Indra Wijaya, en su declaración dijo que el presidente Prabowo fue honrado por el rey Willem-Alexander y Ratu Máxima. En esta ocasión, el presidente Prabowo discutió varios temas importantes, incluido el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre los dos países en varios campos estratégicos.

«Entonces el presidente acababa de ser aceptado por el rey Willem, el rey de los Países Bajos y la reina Maxima. El rey es el jefe del más alto liderazgo en los Países Bajos y esto es ciertamente muy bueno para las relaciones entre los dos países», dijo. Seskab TeddyViernes 26 de septiembre de 2025.

Seskab Teddy también explicó que la reunión del presidente Prabowo con el rey y la reina de los Países Bajos produjo un acuerdo importante con respecto al rendimiento de 30 mil objetos y artefactos javaneses históricos, así como fósiles y documentos indonesios.

El presidente Prabowo fue aceptado en los Países Bajos Foto : Laily Rachev – Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

«Y el punto es que también se acordó que el gobierno holandés devolvería hasta 30 mil fósiles, artefactos, documentos culturales de la cultural cultural de Indonesia almacenada aquí y más tarde el proceso pronto, tal vez mañana el Ministro de Cultura lo resolviera e inmediatamente regresó a Indonesia», dijo.

Además, Seskab Teddy agregó que el Ministro de Cultura seguiría de inmediato el acuerdo en los Países Bajos.

«Entonces, el Ministro de Cultura Pak Fadli Zon puede haber estado aquí, y mañana o en el futuro cercano irá al Museo Leiden aquí. Si no estoy equivocado en los Países Bajos y 30 mil artefactos se devolverán inmediatamente a Indonesia. Indonesia «, dijo.