Prabowo vuelve a llamar al partido político al palacio hoy

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Volver a llamar al presidente general partidos políticos (Partidos políticos) al Palacio Presidencial, Central Yakarta, el lunes 1 de septiembre de 2025.

Los líderes generales de los partidos políticos que han estado presentes incluyen el presidente del partido Demócrata Agus Harimurti Yudhoyono (Ahy), Presidente de la fiesta Golkar Bahlil Lahadalia, presidente Pks Al Mizammm es Yusuf.

Luego, el presidente del partido Prima, Agus Jabo, presidente del Partido Anis Matta Gelora, Presidente General del Partido Nacional Awakening (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Secretario General de Psi Raja Juli Antoni y el Presidente del Partido Laborista, dijo Iqbal.

El presidente de PKS, Al Muzzammil Yusuf, dijo que se pidió a todos los presidentes de los partidos políticos que asistieran al Palacio del Estado hoy. Dijo que esta reunión no se limitó solo a los partidos políticos.

«Todos los partidos políticos, todos los partidos políticos. El liderazgo de los partidos políticos solicitó la invitación que asistiera, tal vez continuando la reunión ayer», dijo Kaga Al Muzzammil a periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Central Yakarta.

Mientras tanto, Cak Imin explicó que la presencia del presidente de este partido político era parte de los esfuerzos del presidente Prabowo para realizar el gobierno de tener éxito.

«Si hay esfuerzos después de todo, las perturbaciones deberían ser un juicio que continúe enfrentando rápidamente, superado bien y para PKB no hay otra manera», dijo Cak Iman.

«Pak Prabowo debe tener éxito en la lideración de Indonesia porque su visión es muy básica, a saber, la economía constitucional es firme en la realización de todo el mandato constitucional. Soluciones constitucionales sobre la economía, sobre la política, sobre varias cosas», concluyó.

Anteriormente informó, el presidente indonesio Prabowo Subianto reunió el liderazgo de los partidos políticos en el Palacio Merdeka, Central Yakarta, el domingo 31 de agosto de 2025.

Durante la reunión, Prabowo y los líderes de los partidos políticos acordaron revocar una serie de políticas para los miembros de la junta, una de las cuales fue sobre la asignación de la Cámara de Rp50 millones.