Prabowo voló a Doha, conoció a Emir Qatar después de ser atacado por Israel

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto se fue para DohaQatar, de Yakarta, el viernes 12 de septiembre de 2025, para reunirse con Qatar Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani y transmitir el apoyo de Indonesia directamente a Qatar después del ejército Israel Atacó el área de asentamiento en Doha el 9 de septiembre de 2025.

El secretario del gabinete (Seskab) Teddy Indra Wijaya, cuando se contactó en Yakarta, el viernes por la tarde, explicó que el presidente Prabowo al llegar a Doha se encontró inmediatamente con el jeque Tamin Bin Hamad al-Thani.

Teléfono del presidente Prabowo Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani

«Hoy, el presidente Prabowo voló a Doha, Qatar, para reunirse con el emir de Qatar, (viernes) a la tarde de la tarde. El presidente decidió venir de inmediato a Qatar después de la Asociación Israelí a Doha el martes 9 de septiembre de 2025», dijo Seskab Teddy.

Teddy, quien acompañó al presidente Prabowo en Doha, continuó que la visita del presidente Prabowo era una forma de solidaridad y apoyo directo para Indonesia para el gobierno y la gente de Qatar.

La información recibida por los periodistas dijo que el avión presidencial que transportaba al presidente Prabowo y Seskab Teddy despegó de la Base Aérea de la Fuerza Aérea (Lanud) Halim Perdanakusuma, Yakarta, el viernes por la mañana. Al llegar a Doha, el presidente Prabowo inmediatamente se reunió con Emir Qatar el viernes por la tarde.

El ejército israelí detonó un área residencial en Doha con el pretexto de querer dirigirse a varios funcionarios de Hamas que se reunían para discutir el acuerdo de alto el fuego, mediado por Estados Unidos y Egipto. Israel dejó caer 10 bombas y movilizó 15 de sus aviones de combate en el ataque.

Como resultado del ataque, cinco miembros de la delegación de Hamas y un personal de seguridad de Qatar murieron. Su funeral se celebró el jueves (11/9), y la procesión de oración del cuerpo también asistió Emir Qatar.

El presidente Prabowo Subianto asistió al desfile militar chino 2025

El gobierno de Qatar dijo que prepararon una respuesta realizada colectivamente en la región para responder al ataque israelí. «Habrá una respuesta de esta región. Esta respuesta se está consultando y discutiendo con otros socios en la región», dijo el miércoles el primer ministro de Qatar, Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani. Actualmente, Qatar también está preparando la conferencia de alto nivel árabe-islámica que está programada para el domingo 14 de septiembre de 2025.

Después del ataque israelí, los líderes estatales también llegaron directamente a Doha para transmitir su apoyo y solidaridad al emir de Qatar. De las filas de los líderes que vinieron, incluidos los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, entonces el Príncipe Heredero del Príncipe Jordania Hussein. (ENTRE)