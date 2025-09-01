Prabowo visitó a la policía y a los residentes que resultaron heridos como resultado de manifestaciones

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto visitar a la policía y público quien sufrió una lesión en el tiempo demostración Hace unos días en el Hospital de la Policía Nacional, Kramat Jati, East Yakarta, el lunes 1 de septiembre de 2025 por la tarde.

PRABOWO dijo que había 43 Policía quien sufrió una lesión. Sin embargo, aquellos que aún se someten a 14 miembros.

«Hay más de 43 heridos, la mayoría de ellos han regresado. Ahora todavía hay 17 aquí, 14 miembros (policía) y tres personas», dijo Prabowo a periodistas del Hospital de la Policía Nacional.

Prabowo continuó, una de las víctimas que sufrió heridas fue una mujer que estaba a punto de ir al mercado.

«Una es una mujer que quiere ir al mercado montando una motocicleta, se rompió los muslos y la moto es tomada por los manifestantes o lo que está claro es el alboroto», dijo.

Prabowo también le dijo que había visitado a otras víctimas con condiciones más severas, incluidos aquellos que tuvieron que someterse a operaciones importantes.

«He visto los 13 anteriores, hay un peso de su cabeza hasta que tengo que cirugía, cuál es el nombre, el caparazón hasta que es reemplazado por titanio. Hay una mano rota, etc., Alhamdulillah se puede conectar nuevamente», dijo Prabowo.

«Quiero ver lo más peor. Sus riñones fueron pisoteados hasta que se dañaron, ahora debe ser lavado de sangre.