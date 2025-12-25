Prabowo visita Luhut en Navidad y analiza los aranceles estadounidenses y el desastre de Sumatra

Jacarta – Presidente Prabowo Subianto y su hijo, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo o Didiet Prabowo, visitaron la residencia del presidente del Consejo Económico Nacional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan en Yakarta, durante Hari Raya NatalJueves 25 de diciembre de 2025.

Luhut compartió los momentos de la visita del presidente Prabowo a través de su cuenta de redes sociales. El encuentro, que duró 45 minutos, sirvió para compartir alegrías y discutir una serie de cuestiones estratégicas nacionales.

«Estamos muy contentos de que esta tarde el presidente Prabowo Subianto y su único hijo, Mas Didit, se hayan tomado el tiempo de venir a nuestra residencia para compartir la alegría de la Navidad», dijo Luhut.

El presidente Prabowo Subianto visitó la residencia de Luhut el día de Navidad

«Nos sentamos relajados durante casi 45 minutos, hablando de muchas cosas, desde el trabajo hasta la importancia de mantener la solidaridad y la unidad como miembros de la nación», continuó.

En esa ocasión, Luhut continuó diciendo que también informó sobre el progreso de las negociaciones arancelarias entre el Gobierno de Indonesia y el Gobierno de Estados Unidos.

«Durante nuestra conversación, vi que el Presidente parecía muy feliz al escuchar la noticia de que pronto se completarían las negociaciones arancelarias con los Estados Unidos. También nos aconsejó que mantuviéramos buenas relaciones bilaterales con los países socios y amigos», dijo Luhut.

Luhut también informó sobre la disposición a lanzar GovTech para la asistencia social digital en octubre del próximo año, al que asistirán directamente el presidente Prabowo y el presidente del Banco Mundial, un gran paso para la transparencia y eficiencia de los servicios públicos de Indonesia.

«Sin embargo, lo más interesante para mí es su atención positiva al desarrollo de la industria de las semillas a través de la investigación que estamos llevando a cabo actualmente en TSTH2, porque realmente enfatiza que la independencia de las semillas es la clave para el futuro de nuestra industria alimentaria», dijo.

No sólo sobre programas prioritarios, el presidente Prabowo y Luhut también discutieron la restauración de la situación en las áreas afectadas por desastres en Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental.

«El presidente Prabowo también expresó su agradecimiento por la rápida acción del TNI para hacer frente a los desastres en Sumatra mediante la construcción de 150 puentes bailey en varios puntos para restaurar las condiciones posteriores al desastre en varias zonas afectadas por el desastre en Sumatra», dijo Luhut.