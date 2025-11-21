Prabowo utiliza dinero personal para distribuir 2.303 rickshaws eléctricos y apunta a 5.000 para finales de 2025

Jacarta – El vicepresidente de la Fundación del Movimiento de Solidaridad Nacional (GSN), Nanik S Deyang, tiene como objetivo la distribución de 5.000 rickshaw eléctrico hasta finales de 2025.

Dijo que actualmente se han distribuido 2.303 rickshaws eléctricos. Según él, se compraron miles de triciclos eléctricos con dinero personal del presidente. Prabowo.

«Soy el vicepresidente de la Fundación del Movimiento de Solidaridad Nacional. Este GSN ahora está distribuyendo trishaws eléctricos, ¿verdad? Hemos distribuido 2.303 trishaws eléctricos. Esto es del dinero personal del señor Prabowo, señor Presidente, sí», dijo Nanik a los periodistas, citado el viernes 21 de noviembre de 2025.

El presidente Prabowo Subianto inaugura el puente Kabaranan, Yogyakarta Foto : Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

Además, afirmó que la distribución de trishaws eléctricos había comenzado antes de que Prabowo asumiera el cargo de presidente.

Dijo que actualmente la nueva distribución está enfocada en Java y está siendo priorizada para los residentes. anciano que lleva mucho tiempo viviendo como conductor de bicitaxi.

«Así que ahora estamos dando primero a los mayores, a los mayores de 60 años, eso es lo que estamos dando», afirmó.

Dijo que el impacto económico para los destinatarios fue muy significativo. De hecho, reclamó un aumento. ingreso puede llegar al triple de lo habitual.

«Y gracias a Dios, sus ingresos han aumentado, al menos, tres veces. Y también me sorprende que ahora estoy emocionado», dijo.

Nanik continuó, el proceso de producción de rickshaws eléctricos todavía está en curso en PT LEN y PT Pindad. Su objetivo es que se puedan distribuir hasta 5.000 triciclos eléctricos entre los beneficiarios.

El Presidente Prabowo Inaugura El Hospital De Cardiología De Emirates Indonesia Foto : Captura de pantalla de YouTube de la Secretaría Presidencial

«Lo pedimos en dos lugares. El de LEN fue de 1.000, el de Pindad fue de 10.000. Bueno, todavía no lo hemos hecho, ha pasado un tiempo. Este es el primer rickshaw eléctrico del mundo, sólo en Indonesia. Así que a finales de este año habrá al menos 5.000», dijo Nanik.