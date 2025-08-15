Prabowo usará ropa tradicional durante la conmemoración del aniversario de la República de Indonesia en el palacio

Yakarta, Viva – El Ministro de Estado (Menesneg) Praseteto Hadi confirmó Presidente Prabowo Subianto se desgastará ropa tradicional En el 80 aniversario del Día de la Independencia de la República de Indonesia en el Palacio Merdeka, Yakarta, el domingo 17 de agosto de 2025.

Esta afirmación fue transmitida por el Ministro de Estado para responder a las razones Prabowo No usar ropa tradicional mientras asiste Conferencia anual MPR RI en el Edificio del Parlamento, Senayan, Yakarta, viernes 15 de agosto de 2025, como lo hizo Jokowi anteriormente.

«¿El área? Oh, no, hay algunas alternativas. Que sea una sorpresa», dijo Praseteto Hadi en el edificio del Parlamento, Senayan, Yakarta.

Prasetyo agregó, la ropa tradicional se usará durante una serie de eventos en el Palacio, no en la agenda de la sesión anual de MPR o el discurso estatal del presidente al presentar un informe sobre el proyecto de ley APBN 2026.

Hizo hincapié en que la decisión del presidente Prabowo de usar ropa civil completa (PSL), después de un traje con una calavera negra, no significa reducir el respeto por la cultura regional.

«La sustancia no está allí, no significa que no respeta, no. Esto es solo una cuestión de hábitos y, según las invitaciones del MPR, tampoco hay obligación de usar ropa tradicional», dijo.

La tradición de usar ropa tradicional regional por parte del presidente de la República de Indonesia en la sesión anual del MPR comenzó a estar en el centro de atención pública desde el 7º presidente Joko Widodo.

Desde la primera vez que asistía a la audiencia en 2017, Jokowi usaba constantemente ropa tradicional de varias regiones en Indonesia.

Esta tradición está destinada a mostrar la riqueza del archipiélago cultural en el foro estatal que es ampliamente presenciada por la comunidad, así como una forma de apreciación del estado por la diversidad de tribus y tradiciones en el país.

Cada año, la elección de la ropa tradicional de Jokowi siempre ha sido un tema candente, medios de comunicación y redes sociales, porque a menudo se acompaña de historias y significados filosóficos detrás de esto.