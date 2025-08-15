¡PRABOWO Ultimatum, las personas ricas en Indonesia no pueden hacer arbitrariamente!

Yakarta, Viva -República de Indonesia El presidente Prabowo Subianto tiene un ultimátum de ricos, incapaz de hacerlo arbitrariamente mientras lidera Indonesia. Escuchando eso, miembros RPD Y los funcionarios ejecutivos que asistieron fueron aplaudidos por el ruido de la declaración de Prabowo.

Esto se dijo Prabowo en el discurso de sesión anual en el Edificio del Parlamento, Senayan, Yakarta, el viernes 15 de agosto de 2025.

Jefe de Brunei Darussalam Dato Abdul Rahman Bin Dato Setia Haji Mohamed Taib

«Mientras me desempeñara como presidente de la República de Indonesia, nunca considere lo grande y los ricos pueden actuar arbitrariamente», dijo Prabowo.

Prabowo explicó que gente No tendrá miedo de la grandeza y la riqueza de los ricos en Indonesia. Recordó que su riqueza también vino del pueblo indonesio.

«El gobierno que lidere no dudará en defender los intereses del pueblo indonesio. Usaremos la Constitución de 1945, Artículo 33, que es muy claro, las ramas de producción que son importantes para el estado, y que controlan las vidas de las personas, están controladas por el estado, este es el legado de Bung Karno, Bung Hatta, Bung Sjahrir. Estoy seguro de que están por encima de la verdad», dice.

Prabowo también enfatizó que protegería los derechos de las personas, especialmente para obtener arroz.

El presidente Prabowo Subianto y el vicepresidente Gibran junto con el liderazgo de DPR, MPR y DPD RI

Para tener en cuenta, la sesión anual de MPR/DPR/DPD generalmente se celebra el 16 de agosto cada año. Sin embargo, para este año, la sesión anual avanzó en agosto de 1525.

En su implementación, el MPR declaró que todo el presidente y el vicepresidente también fueron invitados. El presidente indonesio, Prabowo Subianto, dará un discurso estatal en el evento.