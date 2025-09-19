Prabowo todavía está considerando asistir a la Asamblea General de la ONU

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto todavía considerando asistir a la invitación Asamblea General de la ONU En Nueva York, Estados Unidos.

Leer también: El palacio reveló la posibilidad de que el Ministerio de Bumno se fusione en y entre



Esto fue dicho por el Ministro de Secretario de Estado (Estadersneg), Prasetyo hadi. Admitió que no podía revelar más si Prabowo cumpliría la invitación o no.

«De hecho, hay una invitación a los asuntos presidenciales de la Asamblea General de la ONU en Nueva York y está considerando que asistirá», dijo Praseteto a los periodistas en el Complejo Presidencial del Palacio, Central Yakarta, viernes 19 de septiembre de 2025.

Leer también: Palace enfatizó que no había inauguración del ministro al jefe del cuerpo en el futuro cercano



Praseteto dijo que en la invitación, Prabowo también tuvo la oportunidad de pronunciar un discurso.

Es solo eso, Prasetyo admitió que no podía confirmar si el presidente estaría presente o no.

Leer también: El gobierno invitó a Mahfud MD a unirse al comité de reforma policial



«Creemos que esto también es un tributo al pueblo indonesio si el presidente decide estar dispuesto a asistir», explicó.