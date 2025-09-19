Prabowo todavía está considerando asistir a la Asamblea General de la ONU


Viernes 19 de septiembre de 2025 – 17:22 Wib

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto todavía considerando asistir a la invitación Asamblea General de la ONU En Nueva York, Estados Unidos.

Esto fue dicho por el Ministro de Secretario de Estado (Estadersneg), Prasetyo hadi. Admitió que no podía revelar más si Prabowo cumpliría la invitación o no.

«De hecho, hay una invitación a los asuntos presidenciales de la Asamblea General de la ONU en Nueva York y está considerando que asistirá», dijo Praseteto a los periodistas en el Complejo Presidencial del Palacio, Central Yakarta, viernes 19 de septiembre de 2025.

Praseteto dijo que en la invitación, Prabowo también tuvo la oportunidad de pronunciar un discurso.

Es solo eso, Prasetyo admitió que no podía confirmar si el presidente estaría presente o no.

«Creemos que esto también es un tributo al pueblo indonesio si el presidente decide estar dispuesto a asistir», explicó.

El ministro de Estado Praseteto Hadi y Seskab Teddy Indra Wijaya en el Palacio Presidencial, Central Yakarta

