Prabowo tiene ratas en Kertanegara el domingo por la noche, esto se discute

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto el domingo por la noche, reunió a varios ministros de gabinetes rojos y blancos para la residencia privada del presidente en Jalan Kertanegara, Yakarta. La reunión limitada discute programas de prioridad del gobierno como autosuficiencia Seguridad alimentaria y energética.

Ministro de Estado (MenseNeg) Prasetyo hadi Explique a varios ministros que dan informes sobre el desarrollo de la implementación de programas gubernamentales. Incluyendo los obstáculos que enfrentan para lograr el conjunto de objetivos.

«Después de esta mañana celebramos el 80 cumpleaños del TNI, como de costumbre, esta noche, el presidente llamó a varios ministro de coordinación (Ministro de Coordinación, ed.) Y varios ministros», dijo Praseteto Hadi a periodistas alrededor de la residencia privada del presidente, Jakarta, domingo 5 de octubre de 2025.

Pras, el apodo de Praseteto, continuó en la reunión, varios ministros también transmitieron sus propuestas al presidente Prabowo, y el presidente dio su aprobación a estas propuestas.

«Este es de hecho su hábito como este, por supuesto, para obtener una vez más un informe, verificar los programas que se han declarado, incluido si todavía hay obstáculos enfrentados para encontrar una salida», agregó.

Sin embargo, PRAS era reacio a revelar propuestas de las filas de ministros aprobadas por el presidente esta noche. «Espera más adelante en el tiempo lo anunciaremos», dijo Praseteto.

Ministro de Estado Praseteto Hadi en el Palacio del Estado, Central Yakarta

Además de eso, Praseteto explicó que la reunión de esta noche se centró en discutir varios programas gubernamentales, como la autosuficiencia alimentaria, la seguridad energética y el sector pesquero objetivo podría abrir empleos.

«Luego, también discutimos el empoderamiento de la comunidad informado por el ministro coordinado Muhaimin Iskandar. Algunos de nosotros hemos llegado a un acuerdo para hacer esfuerzos para empoderar», dijo Praseteto.

El presidente indonesio, Prabowo Subianto, tenía a Ratas en Hambalang, Bogor Foto : Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

«También, también discutimos el programa intensivo laboral. Además de abrir empleos, pero también en el sector de la pesca económica, el potencial es grande, y especialmente esperamos aumentar la ingesta de proteínas de los peces para nuestra gente. Esas son algunas de las cosas que se discutieron», continuó PRAS.

El ministro y ministro coordinador que siguió rueda En Kertanegara, esta noche, incluida la coordinación del Ministro de la División de Alimentos, Zulkifli Hasan, el Ministro de Empoderamiento Comunitario de Coordinados, Muhaimin Iskandar, Ministro de Asuntos Marítimos y Pesca Sakti Wahyu Trenggono, Ministro de Recursos Energéticos y Minerales Bahlil Lahadalia, Ministro del Secretario del Estado Praseto Hadi, y el secretario del gabinete Teddy Indra Indra Indra Indra Indra Indra Indra Indra Indra Indra. (Hormiga)