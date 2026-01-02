Prabowo subraya que no rechazará ayuda para desastres en Sumatra, siempre que los mecanismos y procedimientos sean claros

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto destacó que el gobierno está abierto a aceptar ayuda de diversas partes, incluida la diáspora regional, para acelerar la recuperación después del desastre en Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental.

Lea también: Prabowo revela todo lo que estaba mal cuando el ministro visitó el lugar del desastre: No se equivoque, venga a buscar errores



Sin embargo, Prabowo enfatizó que toda la ayuda debe distribuirse a través de un mecanismo claro, ordenado y responsable.

Prabowo hizo esta declaración al presidir una reunión de coordinación de la gestión posterior al desastre en Aceh Tamiang, el jueves 1 de enero de 2025.

Lea también: PT Pos garantiza que continúa la distribución de BLTS para el bienestar de las personas en zonas de desastre



Destacó que el país no cerrará las puertas a nadie que quiera ayudar con intenciones sinceras.



El presidente indonesio, Prabowo Subianto, preside una reunión en Aceh Tamiang Foto : Ruso – Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

Lea también: La Afirmación De Prabowo De Manejar Seriamente Las Inundaciones Y Los Deslizamientos De Tierra En Sumatra Aunque No Declare Un Desastre Nacional



«Si hay partes que sinceramente quieren ayudar, entonces somos claros como humanos cuando rechazamos la ayuda. Siempre que la ayuda sea clara», dijo Prabowo.

El Jefe de Estado mencionó específicamente el enorme papel potencial de la diáspora de diversas regiones. Según Prabowo, el vínculo emocional de las comunidades extranjeras con sus áreas de origen puede ser una fortaleza adicional en la recuperación post-desastre.

«Si hay una diáspora de Aceh que se siente llamada a ayudar en Aceh, sí, por favor háganlo. La diáspora de Minang ayuda a Ranah Minang, por favor háganlo. Tal vez también los haya en el norte de Sumatra, hay una comunidad Batak en Java que también es grande y muchos, por favor, del extranjero», dijo.

Prabowo enfatizó que todas las formas de ayuda seguirán siendo reportadas al gobierno central y distribuidas de acuerdo con los procedimientos. Abrió la posibilidad de que los gobiernos regionales abran cuentas especiales para asistencia post-desastre para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.

«Más tarde presentaremos el mecanismo, tal vez más tarde los gobernadores de las provincias de Aceh, Sumatra Occidental y Sumatra del Norte abran una cuenta de fondo de ayuda post-desastre», enfatizó.

El Presidente también aseguró que el Gobierno no complicará las buenas intenciones del pueblo, tanto dentro como fuera del país, siempre y cuando el mecanismo de distribución sea claro.

«Aquellos que quieran enviarlo directamente pueden hacer donaciones desde el interior del país. No rechazamos la ayuda, sólo los mecanismos y procedimientos deben ser claros», continuó.

Al final de su declaración, Prabowo reiteró la seriedad del gobierno a la hora de abordar el impacto de los desastres en la región de Sumatra. Aseguró que el país había preparado un gran apoyo presupuestario para acelerar la recuperación.

«Nos tomamos esto muy en serio y haremos todo lo posible para ayudar. Hemos preparado un presupuesto lo suficientemente grande para hacer frente a esto», afirmó el presidente.