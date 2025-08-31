¡Prabowo solicitó un examen de los miembros de Brimob, Lindas Affan Kurniawan, es transparente!

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto solicitó que la investigación sobre el caso de la muerte Affan kurniawantaxista de motocicleta en línea (ojol) que es atropellado por vehículos tácticos (Rantis) se puede hacer rápidamente.

Leer también: Prabowo recolectó líderes de partidos políticos e instituciones estatales en el palacio, ¿qué pasa?



También ordenó, de modo que se llevó a cabo todo el proceso legal para los miembros de BRIMOB involucrados. transparente y abierto al público.

«He solicitado que esto se haga de manera rápida, transparente y el público puede seguir abiertamente», dijo Prabowo en una conferencia de prensa en el Palacio Presidencial, Central Yakarta, domingo 31 de agosto de 2025.

Leer también: La acción espontánea del gobernador de North Sumatra comparten cientos de paquetes de alimentos a Ojol



Prabowo enfatizó que los miembros de Brimob involucrados en el incidente estaban en el proceso de inspección de la Policía Nacional.

«Contra oficiales que cometieron errores o violaciones ayer, actualmente la Policía Nacional de Indonesia ha llevado a cabo el proceso de inspección», explicó Prabowo.

Leer también: Elija un guardia de situación doméstica, Prabowo debe asistir al desfile militar chino y conocer a Xi Jinping



Anteriormente informó, el presidente Prabowo Subianto visitó la funeraria de un taxista de motocicletas en línea (OJOL) llamado Affan Kurniawan el viernes 29 de agosto de 2025 por la noche. El fallecido affan fue asesinado después de ser aplastado por un vehículo táctico (Rantis) BRIMOB durante una manifestación.

Prabowo fue acompañado por el Secretario del Gabinete (Seskab) Teddy Indra Wijaya y varios gabinetes rojos y blancos, como el Ministro de Defensa Sjafrie Sjamsoeddin y el comandante de TNI, el general Agus Subiyanto.

En el video recibido, Prabowo pareció ingresar a la funeraria y fue bienvenido por la familia Affan. El jefe de estado se acercó inmediatamente a Zulkifli, el padre de Affan.



Prabowo visitó la funeraria de Affan Kurniawan Foto : Equipo de medios presidencial Prabowo Subianto

«Soy condolencias, sí, está bien», dijo Prabowo.

Entonces, Prabowo también abrazó a la madre de Affan, Erlina. El presidente afirmó que lamenta mucho el incidente de que Befell Affan Kurniawan.

«Estoy bien mamá. Lo siento. Lo siento demasiado», dijo.

Erlina también respondió que su hijo Affan había muerto. No pudo contener las lágrimas. Entonces el presidente Prabowo abrazó a Erlina con fuerza.